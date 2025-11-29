MUSIC WAY PROJECTが東京でコライティングキャンプ開催決定 冨岡 愛、乃紫ら参加
国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』を主催する一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（CEIPA）とTOYOTA GROUPによる音楽プロジェクト『MUSIC WAY PROJECT』が、コライティングキャンプ『SONG BRIDGE Adventures 2025 winter』を、12月1日から3日までの3日間、東京にて開催することが発表された。
本キャンプは、複数のクリエイターが共同で楽曲を制作する「コライティング」の手法を用いた音楽制作セッション。欧米の音楽シーンから広がり、現在は日本やアジアでも注目されている制作スタイルで、MUSIC WAY PROJECTはその先駆的な取り組みとして昨年、京都にて第1弾となる『SONG BRIDGE 2025』を実施。国内外からクリエイターが集結し、多数の作品がその後リリースされた。
第2弾となる今回は、「クリエイターやアーティストの育成」にさらに重きを置いた構成となっており、実力派とニューカマーが混ざり合う“ワークショップ的”な環境で行われる。中心となるクリエイターには、her0ism、ESME MORI、MONJOE、ALYSAといった国内外で活躍する音楽プロデューサーたちが参加。ニューカマー枠として、Rin（Billyrrom）、Pieru、松本京介、D3adStock、BBY NABE、Kaito Mori、Gimgigam、Masayoshi Iimori、Kavi（米国）らも名を連ねている。
また、アーティストとしては、Aile the Shota、冨岡 愛、乃紫、山本大斗、由薫、Rol3ert、ONE OR EIGHTの7組が参加。音楽を通じて世界に挑戦する若き才能たちが一堂に会し、グローバルな創作を実践する場となる。
開催期間中の模様は、『SONG BRIDGE』およびTOYOTA GROUPの公式SNSを通じて随時発信予定。「日本の音楽が世界をドライブする」を合言葉に掲げる本プロジェクトから、どのような新たな音楽が生まれるのか、注目が集まる。
