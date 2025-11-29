ダウンの“生地”から出てきた羽毛を抜くのはNG！“縫い目”から出た羽根ならOK？プロが教える適切な対処法　

軽くて暖かいダウンジャケット。寒い時期は毎日のように愛用している人も多いだろう。ただ、気になるのは生地や縫い目から出てきた羽毛をどうすればいいのか。

もし、引き抜いている場合は注意してほしい。場合によっては、より抜けやすくなるリスクもあるのだ。

ダウン製品作りで有名な株式会社モンベルの広報・宝迫哲史さんに、“抜いてOKとNGな箇所”、抜けにくくするちょっとしたコツを聞いた。

ダウンとフェザーで対処法が変わる

実は、ほとんどの製品には“ダウン（羽毛）”と一緒に“フェザー（羽根）”が入っている。この種類によっても、抜けやすい箇所が変わるという。

一般的に、ダウンは“グース（ガチョウ）”や“ダック（アヒル）”といった、水鳥の羽根と羽根の間に生えている綿毛のこと。ふっくら膨らんで空気を含み体温を閉じ込める、“暖かさの源”だ。

ただしダウンには羽軸がないために弾力性が低い。膨らみを維持しにくかったり、生地の中で偏りやすくなるという特徴もある。

一方、フェザーは水鳥の翼などに生えた羽根だ。ダウンに比べると保温性は劣るが、羽軸を持つため弾力性に優れている。

「ほとんどの製品でダウンとフェザーを混ぜているのは、これが理由の一つです。お互いの強みを活かして暖かさと膨らみを安定させています」

ちなみに、ダウンはフェザーに比べて採れる量が少なく高価なことが多い。そのため、ダウンの比率が高いと高品質と思われがちだが、各メーカーは暖かさや膨らみやすさなどのバランスを考えて割合を決めている。ダウンの比率だけでは、必ずしも高品質とは限らないことは知ってほしい。

「多くの製品はダウンやフェザーが抜けないよう、生地に加工をしていますが、着続けていればどうしても抜ける場合があります。ダウンは柔らかく“縫い目”から出てくる傾向がある一方、硬い軸があるフェザーは“生地”を突き破って出てくる傾向にあります。それぞれ対処法が異なるので注意しましょう」

縫い目から出たダウンは優しく抜き取る

まずダウンが出てきた場合の対処法だ。

「縫い目から出てくるのは羽毛の切れくずであることが多いです。ガムテープなどを貼って優しく抜き取ればOKです」

指で抜こうとすると、まだ表面に出てきていないダウンまで抜き取ってしまう可能性があるので避けた方が安心だ。

「余談ですが、最近では糸で縫う代わりに熱圧着などで水を入りにくくしたり、ダウンの偏りを防ぐ製品も多く販売されています。縫い目から羽毛が出ないというメリットがありますが、圧着された部分は次第に剥がれてしまうこともあります。それぞれの特徴を理解して選ぶといいでしょう」

取った後は生地を揉む

では、フェザーが生地から出ている場合はどうだろうか。

ダウンは柔らかいので、生地から出てくることはほとんどない。一方でフェザーは、硬い羽軸が生地の繊維と繊維の隙間から出てくる場合が大半だという。

「引き抜いてしまうと、静電気によって中の羽毛が一緒に抜けてきてしまう可能性もあります。無理に抜かずに出ている箇所の裏側からフェザーをつまんで、中に引き戻してください」

フェザーの羽軸は極めて細い。そのため、出てきた部分には目に見えないほど小さな隙間が開いていて、放置すると同じ箇所からまた抜けてきてしまうという。

「フェザーが出てきた箇所の生地を指で挟んで軽く揉んでみてください。広がった繊維が元の状態に戻って、フェザーが抜けにくくなるでしょう」

大きい穴は補修シートで応急処置

最も注意しなければならないのは、生地に大きな裂け目や穴ができてしまった場合。

ダウンやフェザーがどんどん出てきてしまうので、できだけ早く対処しなければならない。

「ナイロンなどの化学繊維でできた生地の場合は、アイロンなどで貼り合わせて穴を塞げる、市販の補修シートを使う方法もあります。ただ、これはあくまで応急処置。何年ももつわけではないので、補修シートを使った後に購入したお店やメーカーに修理を依頼するのがお勧めです」

なお、たまにダウンやフェザーが抜けたとしても、量は全体からするとごくわずか。すぐに暖かさを保てなくなったり、へたってしまうことはない。それでもくりかえすうちに本来の暖かさがなくなってしまうので、長く愛用するためにも適切に対処してほしい。