薄くても暖かいインナーダウンはどう選ぶ？注目すべきは羽毛の“膨らみ力”…目安の数値と重ね着のしやすさの見極め方

コートやジャケットの中でも重ね着しやすい“薄さ”と、ほどよい“暖かさ”が魅力のインナーダウン。

最近では冬でも暖かい日が多く、アウターとしても活躍するため人気がより高まっている。

しかし、“薄さ”と“暖かさ”のどちらも大事な衣類だからこそ、選ぶ際はいくつかのポイントに注目してほしい。

インナーダウンの火付け役として知られる株式会社モンベルの広報・宝迫哲史さんに、“薄くて暖かい”製品の見極め方や“重ね着しやすい”製品の特徴を聞いた。

目安は550フィルパワー

そもそもダウン製品が暖かい理由は、中で膨らんだ羽毛が空気を含み体温を閉じ込めるからだ。同じ重量の羽毛を使っている場合、膨らみが大きい羽毛を使っている製品ほど暖かい。

そこで注目してほしいのが「フィルパワー（FP）」という数値だ。

羽毛が“どれだけ膨らむか”を示すもので、数値が高いほど品質が良い。少量でも大きく膨らむ羽毛を選べば、軽くても暖かい製品を作れることになる。

「一般的には550〜700FPが“良質”、それ以上のものが“高品質”とされています。使っている羽毛の量によっても暖かさは異なるので一概には言えませんが、まずは550FP以上のダウンが使われているかチェックしてみるといいでしょう」

多くのダウン製品は、品質タグやメーカーのホームページなどに使用しているダウンのFPが記載されている。インナーダウンは薄いため本当に暖かいか不安になるかもしれないが、550FP以上のダウン製品であれば普段使いとして十分な暖かさを感じられる可能性が高い。

「FPは“暖かさそのもの”を表すものではありませんが、重ね着することを想定したインナーダウンは厚手のダウンジャケットに比べて羽毛の量が少ないため、FPの高さは重要になります」

“毛が抜けにくい”生地か確認

次に注目してほしいのが生地だ。ダウン製品は着用しているうちに、表地などから中の羽毛が抜けてきてしまうことも少なくない。

わずかな量なのですぐにへたってしまうことはないが、頻繁に羽毛が抜けると次第に本来の暖かさがなくなってしまう可能性もある。

そのため、“羽毛が抜けにくいように加工した生地”を使った製品がお勧めとなる。モンベルをはじめとする多くのメーカーは、生地に“ダウンプルーフ”という特殊なコーティング加工を施し、羽毛の飛び出しを抑えている。

「ただし、見た目だけでは判断できないので、店頭のスタッフさんに質問してみたりホームページで製品情報を調べみるとよいかもしれません。加工されていない製品がNGというわけではありませんが、できるだけ長く愛用できる製品を選びたい場合は意識してみてください」

“襟”と“ボタン”も重要

“暖かさ”と同じくらい重要なのが、“重ね着しやすさ”。どうやって見極めればいいのか。

注目すべきは襟の形だ。

「スタンドカラーと呼ばれる襟が高いタイプだと、コートなどを羽織った際に首周りがもたついてしまいます。ラウンドネックと呼ばれる丸首のタイプや、Vネックタイプの製品のほうが重ね着しやすくお勧めです」

また前がファスナーで開閉する製品や厚手のボタンが付いている製品なども、重ね着した際はかさばりがち。できるだけ薄めのボタンが付いた製品を選んだほうが、ストレスなく重ね着できるはずだ。

「一方で、スタンドカラーやファスナーは風が入りづらいというメリットもあります。襟の形やファスナーの有無は、アウターとインナーのどちらをメインで着たいかによって、柔軟に選んでみてください」

基本はジャストサイズで

最近ではあえて大きめなサイズの服を着るスタイルが人気だが、インナーダウンの場合は注意してほしい。

大きすぎるサイズを選んでしまうと、インナーとして着た際はかさばりやすくなってしまう。

「アウターメインであれば問題ありませんが、気温に合わせてさまざまな着こなしを楽しみたい方はジャストサイズがお勧めです」

試着する際はお店で他のアウターをもう一着借りて、インナーダウンの上から羽織ってみると着心地が把握しやすいという。

収納袋付きの製品なら持ち運びも便利

最後に注目してほしいのが“収納袋”が付いているかどうか。

「ダウン製品は小さく畳んでも、広げればすぐに膨らむのが特徴です。インナーダウンの場合は本体を畳んで入れられる収納袋が付属している製品も多いので、迷った場合の決め手として覚えておくといいでしょう」

収納袋が付いた製品なら普段からカバンの中に入れておきやすく、出張や旅行時も持ち運びやすいのでお勧めだという。

ただし畳んだ状態で長期間保管してしまうと、羽毛が膨らみにくくなることも。しばらく着る予定がない場合は収納袋から出しておくように心がけてほしい。

「インナーダウンに限らず、ダウン製品はへたりにくいようにまめに洗濯するのが大事です。水に弱そうだからと1シーズンに1回しか洗濯しない方も多いと思いますが、それでは不十分。他の衣類と同じように、汗ばんだり汚れが目立ったらすぐに洗濯するように心がけるのが長持ちさせる秘訣です」

重ね着する分、アウターとして着る厚手のジャケットよりも汗や皮脂汚れの影響をうけやすいインナーダウン。できるだけ長く愛用するためにも、まめに洗ってほしい。