ホワイトチョコを包んだ冬限定のプレミアムチョコクロ･3種チーズ×ジャーマンポテトのホットサンド【サンマルクカフェのホリデーメニュー】

サンマルクカフェは、冬の限定メニュー「プレミアムチョコクロ ホワイトスノー」「サンマルクホットサンド とろ〜り3種チーズのジャーマンポテト」を12月2日から販売する。

◆「プレミアムチョコクロ ホワイトスノー」

【価格】

1個:320円、プレミアムBOX(5個入):1,450円(各税込)

【販売期間】

2025年12月2日〜2025年12月25日

『ホワイトクリスマス』をテーマにした、冬限定のプレミアムチョコクロ。定番商品「チョコクロ」のサクサクとしたクロワッサン生地の中に、ミルキーなホワイトチョコレートを包み、焼き上げた。焼き上がった表面には、粉雪のようなパウダーシュガーを振りかけている。

プレミアムチョコクロ ホワイトスノー

◆「サンマルクホットサンド とろ〜り3種チーズのジャーマンポテト」

【価格】

620円(税込)

【販売期間】

2025年12月2日〜2026年2月26日

ホクホク食感の北海道産ポテトとジューシーなウインナーを使ったジャーマンポテトを、3種のチーズを使った濃厚なチーズソースとともに、モチモチのパニーニ生地で挟み焼き上げた。コク深い味わいのチーズソースには、チェダー･ゴーダ･モッツァレラを使用。ジャーマンポテトに効かせたスパイスが全体の味わいを引き締め、ボリューム満点ながら飽きのこない仕上がりとなっている。

サンマルクホットサンド とろ〜り3種チーズのジャーマンポテト

■サンマルクカフェ 公式サイト