◇NBAカップ1次リーグ第4戦 レイカーズ−マーベリックス（2025年11月28日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズは28日（日本時間29日）、NBAカップ1次リーグ第4戦として本拠地でマーベリックスと激突する。同日はNBAカップ仕様の特別コートを使用しないことを、米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

NBAカップは本拠地チームが特別仕様のコートでプレーする。25日（同26日）の本拠地クリッパーズ戦で特別コートを初使用。しかし試合後にチームの中心であるルカ・ドンチッチから「新しいコートだから少し難しいところもあった。とても滑りやすいので、調整してほしい」とチームにコート修正を要請していた

ドンチッチ以外にも特別コートに対する不満の声が上がっていた。八村塁は「あれはひどかった。ウォーミングアップをしている時にすぐに感じたんだ。とにかく変な感じだった。まるで油っぽくて滑りやすいみたいだった。文字通り、全員がコートに倒れ込んでいたよ」と言及した。

「ESPN」によると、リーグのコートベンダーの技術者によって検査され、金曜日は使用できないと判断されたという。

リーグ広報者は「レイカーズと協議した結果、NBAカップコートの追加補修が必要な箇所を特定しました。そのため、レイカーズは今夜の試合では通常のホームコートを使用します。NBAカップコートは現在改修中で、レイカーズがホームで準々決勝を開催する場合には、すぐに使用できるようになります」とコメントを残した。