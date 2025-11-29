Stray Kids（ストレイキッズ）の「LALALALA（楽）」ミュージックビデオが、YouTube（ユーチューブ）3億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。

23年11月に発売したミニアルバム「楽−STAR」のタイトル曲「LALALALA（楽）」のミュージックビデオが28日午前、YouTube再生数3億回を超えた。Stray Kidsの作品として、3億ビュー超えは5曲目となる。

「楽−STAR」は、米国ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」通算4番目の1位作で、タイトル曲の「LALALALA（楽）」はビルボード「ホット100」チャートインした歌。

グループ内のプロデューシングチーム「3RACHA」のBang Chan（バンチャン）、Changbin（チャンビン）、HAN（ハン）が作詞、作曲に参加し「どんな状況でも私たちの楽は続く」というメッセージを独特で楽しいメロディーに盛り込んだ。

韓国メディアのスポーツ京郷は29日「LALALALA（楽）のミュージックビデオは、1本のブロックバスター映画を彷彿とさせる見どころ、多人数ダンサーと繰り広げるパフォーマンスが特徴だ」と説明した。