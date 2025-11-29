¡ÖÉûºîÍÑ¤¬¤Ò¤É¤¤¡Ä¡×¡È10Ô¸ºÎÌ¡É¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢²á·ã¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î±Æ¶Á¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SISTAR½Ð¿È¤Î²Î¼ê¥½¥æ¤¬¡¢²á·ã¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥æ¡¢10kg¸ºÎÌ¤ÇÊÌ¿Íµé!?¶ËºÙ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¶á¶·
11·î27Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSOYOUGI¡×¤ËºÇ¿·Æ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥½¥æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¡¢¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¯¤È¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤ªÄ¾¤·¤Ë½Ð¤¹¥º¥Ü¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍú¤¯¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ø¤¢¡¢ËÜÅö¤ËÁé¤»¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£º£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²¼¤í¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¤²²¼¤²¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ä¾¤¹É¬Í×¤Î¤¢¤ë¥º¥Ü¥ó¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¤Ç¤¹¡£50kg¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ôÆüÁ°¤ËÂÎ½Å¤òÎÌ¤Ã¤¿¤é49kg¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é1¥«·î¤ÎÂÚºß´ü´ÖÃæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±¿Æ°¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÈÂÎ½Å°Ý»ý¡É¤È¤·¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡£Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤Î¸ú²Ì¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡¢º£¤â1²ó¤Ë3»þ´Ö¤Ï±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÆÃÊÌÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø¤â¤¦¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¡©¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤´ÈÓ1ÇÕ¤Ê¤éÈ¾Ê¬¤â¿©¤Ù¤¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡£²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ïºî¤Ã¤Æ¤â»Ä¤¹¤È¤¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Æ2¿©¡¢¾¯¤Ê¤¤Æü¤Ï1¿©¡£Í¼¿©¤ÏÌ£¸«ÄøÅÙ¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤È¿©¤ÙÊª¤Ø¤Î³éË¾¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥Á¡¼¥È¥Ç¡¼¡É¤òºî¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¶õÊ¢¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¿©¤Ù¤Ê¤¤¡£¿©»öÁ°¤Ë¿å¤ò°û¤à¤È¤´ÈÓ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿å¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê»ä¤¬¤É¤ó¤É¤óÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏÌµÍý¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥Ü¥Ç¥£·ë²Ì¤â¸ø³«¤·¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÆâÂ¡»éËÃ¤¬¥ì¥Ù¥ë2¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤³¤È¡£º£¤Ï´°Á´¤Ë¡ÈÁé¤»·¿¡É¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥É¤Ë±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÂÎ¤¬ÄË¤¤¡£ºòÆü¤âÇØÃæ¡¦²¼È¾¿È¡¦Ê¢¶Ú¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ªÊ¢¤¬ËÜÅö¤ËÄË¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÁé¤»¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤â¤ªÊ¢¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢°Ý»ý¤·¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÀ¤ë¤È¤¤Ï°ìµ¤¤ËÂÀ¤ë¤Î¤Ë¡¢Áé¤»¤¹¤®¤ÆÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÉûºîÍÑ¤¬¤Ò¤É¤¤¡£Áé¤»·¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤á¤Þ¤¤¤äµ¯Î©ÀÄã·ì°µ¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¥µ¥×¥ê¤â¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢ÂÎ½Å¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢53kg¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤¦¤»¶ÚÆù¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÂÎ½Å¤Ï¤¹¤°Áý¤¨¤ë¤·¡£º£¤Î»ä¤ÏÁé¤»¤¹¤®¤ÆÎÏ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©·ò¹¯Åª¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È·ò¹¯Åª¤Ë°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë