【スタバ新作】Xmasのラテ＆フラペチーノは“ふわっ・さくっ・とろっ”！とろける「スモア チョコレート」味が登場
スターバックス コーヒーは2025年11月26日、ホリデー商品の第2弾として、“ふわっ・さくっ・とろっ”の食感＆チョコレートの濃厚な味わいが楽しめる「スモア チョコレート ラテ」(Hot/テイクアウトShort570円〜 イートインShort580円〜)と、「スモア チョコレート フラペチーノ(R)」(Tallサイズのみ/イートイン690円 テイクアウト678円)を発売する。
【写真】艶やかなストロベリーがホリデー気分をいっそう高めてくれる「ストロベリー&チョコレートタルト」が同日登場！
第1弾に引き続き、今年のホリデーシーズンのテーマは“JOYFUL MEDLEY - JOYでつながる -”。街がきらめき、人と人が笑顔でつながるこの季節。新作は、そんなホリデーならではの高揚感と温もりを、心までとろけるようなスモアの味わいで表現している。
ちなみにスモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツのこと。焚き火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれている。
そんなスモアを“ちょっと大人”な味わいに仕上げたのが、「スモア チョコレート ラテ」と、「スモア チョコレート フラペチーノ」。ラテには、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソース、エスプレッソショット、丁寧にスチームしたミルクが入り、フラペチーノには、エスプレッソを加えたビターなチョコレートソースと氷を合わせたベース、そしてたっぷりのホイップクリームが入る。
いずれも注目したいのが、スモアをイメージした「ミニマシュマロ」と「全粒粉入りクランチ」、焦がした砂糖を細かく粉砕した香ばしい風味の「ブリュレシュガー」のトッピングだ。プレス向け試飲会で飲んでみたところ、ラテとフラペチーノは全く印象の違う一杯に仕上がっていて、特にこのトッピングの“溶け方”が異なるところがおもしろいと思えた。ラテのトッピングは、飲み始めは固形で存在しているのだが、ジワジワとベース部分に溶けてきて、多層的な味わいに変化してくるのだ。
反対に、フラペチーノのトッピングは“盛り盛り”のままで、最後までパフェのように楽しめるのがうれしいところ。同ビバレッジのために作っているという「全粒粉入りクランチ」は、いつまでもさくっとした歯触りを感じさせてくれる。
同店のスタッフは「チョコチップを追加(+55円)すれば、よりザクザクとした食感を楽しめますよ」と、おすすめのカスタマイズについてもコメント。一方のラテについても「ミルクをアーモンドミルクに変更(+55円)するのも、チョコレートと相性がいいのでおすすめです！」と話していた。
ホリデーシーズンは、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別なとき。新作の「スモア チョコレート ラテ」と、「スモア チョコレート フラペチーノ」は、ぜひ温かな気持ちで味わってほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
第1弾に引き続き、今年のホリデーシーズンのテーマは“JOYFUL MEDLEY - JOYでつながる -”。街がきらめき、人と人が笑顔でつながるこの季節。新作は、そんなホリデーならではの高揚感と温もりを、心までとろけるようなスモアの味わいで表現している。
ちなみにスモアは、焼いたマシュマロとチョコレートをビスケットなどで挟んで食べる、アメリカで多くの人に楽しまれるスイーツのこと。焚き火や暖炉を囲みながら過ごす“大切な人との特別な時間”を象徴するお菓子として親しまれている。
そんなスモアを“ちょっと大人”な味わいに仕上げたのが、「スモア チョコレート ラテ」と、「スモア チョコレート フラペチーノ」。ラテには、塩キャラメルの風味を合わせたビターなチョコレートソース、エスプレッソショット、丁寧にスチームしたミルクが入り、フラペチーノには、エスプレッソを加えたビターなチョコレートソースと氷を合わせたベース、そしてたっぷりのホイップクリームが入る。
いずれも注目したいのが、スモアをイメージした「ミニマシュマロ」と「全粒粉入りクランチ」、焦がした砂糖を細かく粉砕した香ばしい風味の「ブリュレシュガー」のトッピングだ。プレス向け試飲会で飲んでみたところ、ラテとフラペチーノは全く印象の違う一杯に仕上がっていて、特にこのトッピングの“溶け方”が異なるところがおもしろいと思えた。ラテのトッピングは、飲み始めは固形で存在しているのだが、ジワジワとベース部分に溶けてきて、多層的な味わいに変化してくるのだ。
反対に、フラペチーノのトッピングは“盛り盛り”のままで、最後までパフェのように楽しめるのがうれしいところ。同ビバレッジのために作っているという「全粒粉入りクランチ」は、いつまでもさくっとした歯触りを感じさせてくれる。
同店のスタッフは「チョコチップを追加(+55円)すれば、よりザクザクとした食感を楽しめますよ」と、おすすめのカスタマイズについてもコメント。一方のラテについても「ミルクをアーモンドミルクに変更(+55円)するのも、チョコレートと相性がいいのでおすすめです！」と話していた。
ホリデーシーズンは、家族や友人など、大切な人たちと心を通わせる特別なとき。新作の「スモア チョコレート ラテ」と、「スモア チョコレート フラペチーノ」は、ぜひ温かな気持ちで味わってほしい。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。