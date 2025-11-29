登録者数40万人を超える人気YouTuberが、初めて再生数が伸びた動画を回顧。その動画が番組内で紹介されると、視聴者から「さわやか」「かわいい」といった反響が寄せられた。

【映像】メンズコーチ・ジョージ 5年前の初々しい動画

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #5』（ABEMA）が、11月27日に放送された。

同番組を主導する、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージは、合宿9日目、最終ミッションの舞台として、自身のキャリアの「原点」となった場所を選んだ。合宿地の群馬から車で5時間、ジョージの故郷である、千葉・銚子だ。

市内にある浅間神社に5人を連れてきたジョージは、「ここで撮った動画が、初めて再生数が伸びた。ここが原点というか、ここで撮った動画のおかげで今の自分がある」と語る。

番組では、5年前、ジョージがまだ何者でもなかった大学生の時の動画が紹介された。すると、視聴者から続々とコメントが寄せられ、「イケメン」「若い」「ヒゲないとかわいい」「懐かしい」「さわやか」といった声があがっていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）