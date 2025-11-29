「mofusand」型ぬきバウム登場！もふもふにゃんこの甘い世界

「mofusand」のかわいいにゃんこたちが、型ぬきバウムになって登場！「いちご」「バナナ」「ミルク」の3種類の味が、にゃんこが抱えるモチーフとともに楽しめます。メレンゲ仕立ての生地にプリントされた絵柄を切り取ると、まるでにゃんこが現れるというユニークな体験も。かわいさとおいしさ、遊び心が詰まったこのバウムは、心も手もときめくこと間違いなし！2025年11月28日から販売開始です♪

「mofusand」の型ぬきバウム、かわいさ満点！



「mofusand」の型ぬきバウムは、もふもふにゃんこのモチーフが特徴的で、その可愛さに思わずほっこり。

いちご、バナナ、ミルクの3種類の味は、それぞれの香りと味が楽しめる、まさに幸せなひととき。

特に、メレンゲ仕立ての生地に描かれた絵柄を切り取ると、にゃんこが現れるという遊び心満載な仕掛けが嬉しい！おいしさとともにワクワク感も味わえます♡

ユニークな体験！「かたにゃき」ってどういう意味？



「かたにゃき」とは、まるで型ぬきのように絵柄を切れ目にそって切り取ることで、可愛いにゃんこが現れる楽しい体験を意味します。

『mofusand』の型ぬきバウムは、見た目だけでなく、切って食べる楽しさも満喫できます。大切なのはその「かたにゃき」した瞬間！

どの味にするか悩みながら、手に取ったその瞬間から、楽しさが広がります。食べるたびに、笑顔がこぼれること間違いなし♪

スリーブパッケージもかわいさ満点！



表面

裏面

「mofusand」の型ぬきバウムは、可愛らしいスリーブパッケージに入った3個セットも登場。いちご、バナナ、ミルクがそれぞれ1個ずつ入っており、見た目にも華やかです。

どれも美味しくて可愛いので、ギフトにもぴったり！さらに、2025年12月初旬には「mofusand もふもふストア」でも販売予定です。

これからの季節、プレゼントに最適な一品としても大人気になること間違いなしです♡

遊び心満載の「mofusand」型ぬきバウムで、甘いひとときを



「mofusand」の型ぬきバウムは、かわいさと楽しさが詰まった新しいスイーツ。いちご、バナナ、ミルクの3種類の味が、食べるたびにワクワク感を与えてくれます。

メレンゲ仕立ての生地にプリントされたにゃんこたちを切り取ると、その可愛さに癒されること間違いなし。

2025年11月28日より、全国のカタヌキヤ店舗とオンラインショップで購入可能なので、ぜひチェックしてみてください♪