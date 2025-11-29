個性的だと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキング！ 「上越（上杉謙信と桜）」を抑えた1位は？【2025年調査】
地域ごとに特色が光る図柄入りナンバープレートは、デザインを通してその土地の魅力を広く発信しています。中でも、その土地ならではの独自の世界観を大胆に表現したデザインは、見る人に強いインパクトを与え、街中でも注目を集めます。
All About ニュース編集部では、2025年11月13〜14日、全国の10〜70代の男女250人を対象に、「地方版図柄入りナンバープレート（北陸信越・中部地方）」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、個性的だと思う「北陸信越地方の図柄入りナンバープレート」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「武将をデザインしたナンバープレートは珍しいから」（40代女性／大阪府）、「歴史上の人物と日本らしい桜は個性的だと思った」（30代女性／宮城県）、「その土地にしか所縁がないものなので、個性的だと思う」（30代女性／奈良県）などの声がありました。
回答者からは、「地域の特色を活かしたデザインの中でも、恐竜というモチーフは非常に珍しく、個性的」（40代女性／愛知県）、「恐竜の骨格をナンバープレート全体に大きくあしらった、他に類を見ないデザインだから」（40代女性／福井県）、「普通の恐竜ではなく骨の恐竜なのが個性的だと思うからです」（60代女性／愛知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
2位：上越（新潟県）／上杉謙信と桜／47票2位は、新潟県「上越」の上杉謙信と桜。上越市、妙高市、糸魚川市をイメージさせる風景や名産物が盛り込まれています。上杉謙信と桜を筆頭に、妙高山やヒスイ、石の海岸など、上越地域の多彩な要素を一枚のプレートに凝縮している点が「個性的」と評価されました。
1位：福井（福井県）／恐竜／98票1位は、福井県「福井」の恐竜。恐竜の骨格を大胆に配置した、インパクト抜群のデザインです。他県にはない「恐竜」というテーマと、骨格標本のようなユニークなビジュアルが「唯一無二の個性」として多くの支持を集めました。
