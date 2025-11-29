好き&行ってみたい「福岡県の商店街・市場」ランキング！ 2位「川端通商店街」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜70代の男女241人を対象に、「商店街・市場に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「福岡県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史のある商店街で、老舗と新店が共存していて行ってみたいです」（50代女性／広島県）、「神社巡りも好きなので櫛田神社に隣接しているし、中洲も近い、グルメも楽しめそうです」（50代女性／栃木県）、「博多の伝統と現代が融合した商店街。屋根付きで天候に左右されず、観光の合間に立ち寄りやすい。老舗の和菓子店や雑貨屋が並び、歩くだけでも楽しい」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「雨の日でも濡れずに回れるのが便利。お店が多く、観光ついでに軽く買い物や食べ歩きも楽しめる」（30代女性／秋田県）、「雨の日でも快適に歩け、ファッション・雑貨・カフェが充実しているのでショッピングが楽しめるから」（40代女性／埼玉県）、「九州最大の地下街なのでいろいろと見て回れそうだから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：川端通商店街（福岡市）／31票福岡市の博多地区にある「川端通商店街」は、130年以上の歴史を持つ、福岡市で最も古い商店街の1つです。博多祇園山笠のコースにもなっており、伝統的な店舗や飲食店、お土産屋が並んでいます。櫛田神社やキャナルシティ博多にも近く、昔ながらの博多の雰囲気と現代の商業施設とを結ぶ役割も担っています。地元に根ざした親しみやすい雰囲気と、博多の歴史を感じられる点が魅力です。
1位：天神地下街（福岡市）／76票堂々の1位に輝いたのは、福岡市の中心地、天神にある「天神地下街」です。全長約590mにわたる地下街で、百貨店や商業施設、地下鉄の駅と直結しており、雨の日でも快適にショッピングが楽しめます。19世紀のヨーロッパをイメージした石畳とアーチ型の天井が特徴的で、その美しく洗練されたデザインも人気の一因です。ファッションやグルメ、雑貨など約150店舗が並び、利便性と華やかさを兼ね備えた福岡のショッピングの拠点として圧倒的な支持を得ました。
