日本ハムの清宮幸太郎内野手が２８日、自身のインスタグラムを更新。「剛さん、寂しいです」とつづり、国内ＦＡ権を行使して巨人に移籍した先輩の松本剛外野手を惜別し写真を投稿した。

「僕が入団してから８年、剛さんの色んな姿を見てきました。良いときも悪いときもどんなときでも変わらず野球に取り組む姿はいつでも僕たちの見本であり、リーダーでした」と清宮。「僕は来年から剛さんに代わって選手会長になります。信頼される会長になれるように、剛さんのように、時には自分らしく選手会長を全うしようと思います」と後継者として決意表明した。

最後に「またご飯行きたいです！これからもよろしくお願いします！！」と甘えた清宮。「Ｌｏｖｅ剛さん♡」と熱い思いを記した。

フォロワーからは「清宮選手会長、剛さんへの愛があふれていて泣けます 清宮選手らしくファイターズを引っ張ってくださいね」「頼みました！新・選手会長！！！！」「泣けました ほんと寂しすぎですね 来シーズンから選手会長としても頑張ってくださいね」と清宮への激励コメントが寄せられた。