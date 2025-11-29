流行りの“リボン巻き”、アリorナシ？あざといマフラーの巻き方にヒコロヒー「ワシがやっても…」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

11月27日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）、ヒコロヒーが出演した。

冬の必須“あざと”アイテムであるマフラーの最新の巻き方が紹介されると、スタジオは大騒ぎに…。

【映像】最近の流行“リボン巻き”

今回のテーマは「冬限定！寒暖差あざとテク」。冬にしかできない“寒い”と“暖かい”を駆使したあざとテクを見ていった。

ミニドラマでは、片想いの男性とのデートに意気込む女性が見せた、マフラーを使ったあざとテクが紹介された。それが、首元で大きくリボンのような形を作るマフラーの巻き方“リボン巻き”だ。

最近流行っているというこの巻き方は、街の声では「顔を埋めるように隠せるのが可愛い」「白いマフラーだとレフ板効果も期待できる」と好評だった。

しかし、そのインパクトある見た目にヒコロヒーが「何これ!?」と笑い出すなどスタジオは大騒ぎに。鈴木も「これいいの？」と笑ってしまい、砂田は「ちょっとコレは…」と苦笑する。

山里に至っては「大事に柔道着抱えてるみたい」と言い出す始末だった。

ヒコロヒーはさらに「（ミニドラマの）彼女は可愛いし、巷でも可愛い子がやってるんでしょうけど、ワシみたいのがやって、どないすんねん」と自分は“リボン巻き”はできないと断言。「男の人がこれをどう例えようかとなる」と続けると、山里が「ヒコロヒー、ホテルのガウン盗んできた？」と例えてスタジオの笑いを誘った。