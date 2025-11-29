幕末「松下村塾」の誤解── 吉田松陰は創設者でもなく、指導期間もわずか、塾生名簿すらなかった

吉田松陰はほとんど教えていない

松下村塾といえば、後の明治維新の中心人物となった長州藩出身の人たちが学び、吉田松陰が人材を育てた場、というイメージが一般的です。

ただ、そうした著名な人物全員が松下村塾出身だったというわけではありません。

松下村塾

そもそも、松下村塾は吉田松陰が開いた塾ではありませんでした。松下村塾は松陰の叔父にあたる玉木文之進という人物が自宅で始めたもので、設立は1842年頃です。

その後、親戚の久保五郎左衛門という人物が引き継ぎ、それを松陰が引き継いだのは1857年(安政四年)でした。

彼は1858年には捕まって牢に入れられてしまいますから、実際にはわずか一年ほどしか教えていない計算になります。

誰が塾生だったのかよく分からない

これだけでもちょっと驚きですが、さらに驚くべきデータがあります。松下村塾には塾生名簿が存在しておらず、正確には誰が学んでいたか分からないのです。ですので、中には自称教え子もいた可能性があります。

ちなみに維新の三傑の一人である桂小五郎（後の木戸孝允）は松下村塾出身ではありません。

ただまったく無関係ではなく、藩校明倫館で吉田松陰が教えていたときに授業を受けています。

松下村塾内部の「講義室」

またグレーなのが伊藤博文と山県有朋で、この二人は本当に松陰の直接的指導を受けていたのかよく分かりません。

伊藤博文は身分が低いために塾内には入らず、本人曰く「外で立ち聞きしていた」という感じだったようですし、山県有朋は「自分は軟弱な文学の士ではない」と入門を拒否したという話も残っています。

山県については、仮に入門していたとしても、松陰が入牢していた時期がかぶるので短い時期の接触しかなさそうです。

確実に吉田松陰と深い関係・交流があったのは、久坂玄瑞・吉田稔麿・入江九一・高杉晋作の四人くらいではないでしょうか。

アクティヴ・ラーニングの先駆

ところで学習塾というと、学校の授業形態と同じ「対面式」という形式や、「個別指導型」という形式がありますね。

では、松下村塾はどのような形式だったのかというと、どちらでもありませんでした。

皆で集まって特定のテーマについて論じたり、みんなでハイキングに出かけたりと、現在で言うならばアクティヴ・ラーニングの先駆的な形式だったようです。

吉田松陰像

もともと吉田松陰自身が型破りな人物だったのはご存じの通りです。

例えば友人と会う約束をして、その期日に間に合うように出発するまでに藩の許可が出なかった、という理由だけで脱藩してしまったという逸話があります。

またペリーが二度目に来航したときには、小舟で接近して乗艦し、外国に連れて行けと要求。そしてそのことをわざわざ奉行所に自首して捕まってしまいました。

そんな人物が運営する学習塾ですから、従来型の塾になるわけはないことはすぐ想像できますね。

