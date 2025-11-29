コレ知ってる？おもちゃみたいだけど…実は便利！洗面台に常備したくなる100均便利グッズ

今回ご紹介するのはダイソーで見つけた爪ケアグッズ！まるでおもちゃみたいな、かわいらしいくじらデザインのアイテムなのですが、実は爪ブラシなんです。大きさもしっかりあって便利。スポーツやアウトドアなどで汚れた手指をキレイにしてくれますよ。早速チェックしていきましょう♪

商品情報

商品名：爪ブラシ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480848082

デザイン性の高さがたまらない♡ダイソーで見つけた『爪ブラシ』

ダイソーで可愛いアイテムを発見！くじらデザインのインテリアアイテムにも見えますが、実はこれ…。

『爪ブラシ』なんです！お値段は驚きの220円（税込）。これはゲットしたくなる可愛さです。

おもちゃみたいだけど本格的！手指をキレイにするのに便利なアイテム

くじらデザインでこのように丸みがあるので握りこみやすく、大きさも◎。

ブラシは毛足が長く、硬めです。そのため爪の間にしっかりと入り込んでくれて、汚れをかき出してくれます。

これはスポーツやガーデニング、アウトドア後などに、手指をキレイにするのに便利です。汚れが落ちにくい場合は石けん水をつけて擦ります。

使用後は水洗いし、乾燥させます。水受け皿がついているので、洗面台など周りが水浸しにならないのもうれしいですね！

今回はダイソーの『爪ブラシ』をご紹介しました。洗面所やバスルームに置いておくだけで、インテリア性も高く、サッと爪のお手入れができるスグレモノ。

爪ブラシはシンプルなアイテムが多い中、ここまでデザイン性が高いものはめずらしいのでとてもおすすめです。

220円（税込）とお安いながら、かわいくて便利なアイディア商品。ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。