100均で1000円…悩んだけど買って大正解！家電屋さんも腰抜かす！高コスパな電気小物

イヤホンがどんどん進化しているダイソーで、またしても気になる商品を発見しました！軽量＆コンパクトな充電ケース付きで、持ち運びに便利なワイヤレスイヤホンをご紹介します。1,000円という価格に悩みましたが、結果として買って大正解でした！詳しいレビューをお届けするので、ぜひチェックしてみてくださいね。

商品情報

商品名：インナーイヤー型完全ワイヤレスステレオイヤホン（ホワイト）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4580393830584

またしてもダイソーで気になるワイヤレスイヤホンを発見！

どんどんイヤホンが進化しているダイソーで、またしても気になる商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『インナーイヤー型完全ワイヤレスステレオイヤホン（ホワイト）』。ワイヤレスタイプのステレオイヤホンです。

価格は1,100円（税込）とダイソーの中ではやや高価ではありますが、家電量販店などに並んでいる商品に比べるとかなりお手頃です！

ケースは手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズで、とても持ち運びやすいです。

おまけに軽いので、身軽にお出かけしたい時にも最適！

シンプルな形に清潔感のあるホワイトカラーで、装着した時もスッキリとした印象に見えます。

ワイヤレスタイプなので、ウォーキングやメイク中も邪魔になりにくいのがいいなと思います！

また、連続再生時間は最大で約4.5時間。Bluetooth ver 6.0に対応しています。

ペアリングも簡単◎クリアでバランスの取れた音に感動！

充電ケースに左右のイヤホンを挿入すると充電が開始され、青ランプが点灯します。充電が完了すると消灯するのでわかりやすいです！

また、充電ケースへの充電には、Type-Cケーブルを使用します。

充電ケーブルは付属していないので、手持ちがない場合は別売のものを購入する必要があります。

充電ケースから左右のイヤホンを取り出すと、イヤホンが自動的にペアリングされます。

スマホなど接続端末のBluetooth設定画面を立ち上げ、検索されたデバイスから「FS-TWSGKDA03」を選択します。

ペアリングが完了すると情報が自動的に記憶され、次回から自動的にペアリングが行われるので、再ペアリングは不要です。

ただし、別の機器に接続する場合は、最後に接続した機器のBluetooth設定画面から解除する必要があります。

早速音楽を聴いてみましたが、音は意外とクリアです。くぐもった感じや、ざらつきなどの違和感を感じません。

低音と高音に関してはバランスが取れていて、iPhone純正の有線イヤホンと比較しても個人的にはそこまで大差が無いように感じます。

また、耳への負担が少ない印象です。個人的には長時間でも装着しやすいと思います。

装着したままPC作業をしたり軽く歩いてみましたが、落ちやすさは感じませんでした。

ペアリングもすぐにできて、使用中に不具合が起こることも特にありませんでしたよ◎

今回は、ダイソーの『インナーイヤー型完全ワイヤレスステレオイヤホン（ホワイト）』をご紹介しました。

イヤホンに詳しい方やこだわりたい方からすると物足りない部分はあると思いますが、普段使いしやすく筆者にとっては十分なクオリティでした！これで1,100円はお得です。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。