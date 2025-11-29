¶Ë´¨¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤â¤³¤ì¤Ç²÷Å¬? Åß¤Î¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¤ò¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿
É÷¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ëÁÖ²÷´¶¤Ï¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â½Õ¤ä½©¤ÎÏÃ¡£Åß¤ÏÁö¹ÔÉ÷¤Ç¿ÈÂÎ¤¬Îä¤¨¡¢ÌµÍý¤ò¤¹¤ì¤ÐÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢±¿Å¾¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ê¤éÀã¤Ç¤â¹ß¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤ÏÅß¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
11·î¤Î¤ï¤ê¤ËÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¢º¬¤Þ¤Ç!
¾®µÙ·Æ»þ¤ËÊØÍø¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡õÆÞ¤ê»ß¤á¥·¡¼¥È
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¡Ö¥ï¥¤¥º¥®¥¢¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬¡ÖYJ-22¶ ZENITH(23,100±ß)¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ö¼ï¤äÇ¯Îð¡¦ÀÊÌ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Çã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¤âÃ¦ÃåÆâÁõ¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢UV¥«¥Ã¥È¡õ¥Ï¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¥·¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥º¥®¥¢¡ÖYJ-22¶ ZENITH¡× Graphic ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È(23,100±ß)
¡ã¼ÂÁö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÖYJ-22¶ ZENITH¡×¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥¨¥¢¥í·Ï¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯·Ï¤È¤Ï°ã¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÆâÁõ¿§¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÕÃå¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï³Ü¤ä¼ó¤ËÁö¹ÔÉ÷¤¬´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¥·¡¼¥ë¥É¤Ï³Ü¤¬±£¤ì¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Ï¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤è¤ê¤â¶ÊÎ¨¤¬¶¯¤¤¥·¡¼¥ë¥É¤Î·Á¤ä¡¢³Ü¥Ò¥â¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÄù¤Þ¤ë¥Á¡¼¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É´¨¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¥·¡¼¥ë¥É¤äÃ¦ÃåÆâÁõ¤âÁõÈ÷
¶ÊÎ¨¤Î¶¯¤¤¥·¡¼¥ë¥É·Á¾õ
¤Þ¤¿¡¢Åß¾ì¤Ï³Ü¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¥Õ¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÊý¤¬ÃÈ¤«¤½¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®µÙ»ß¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃ¦¤¬¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Á¥ó¥¬¡¼¥É¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¿¥¤¥×¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤Ï¤µ¤é¤Ë·Ú¤¤¤Î¤Ç¼ó¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖYJ-22¶ ZENITH¡×¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×(3,410±ß)¤òÁõÈ÷¤Ç¤¤ë¥Û¥Ã¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥·¡¼¥ë¥ÉÎ¢ÌÌ¤ËÅ½¤ë¤³¤È¤ÇÆó½Å¥µ¥Ã¥·¤Î¤è¤¦¤ÊÃÇÇ®ÁØ¤òºî¤ê¡¢ÅÇ¤¤¤¿Â©¤ä¾ø¤ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆÞ¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¥¹¥×¥ì¡¼¼°¤ÎÆÞ¤ê»ß¤á¤ÏÄê´üÅª¤Ê¿áÉÕ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×¤Ï¿ôÇ¯°Ê¾å¤â¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÅÙ»È¤¦¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë²è´üÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨Pinlock®Original Insert Lens¤Ï¡¢Pinlock® fog-free system¼Ò¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
ÆÞ¤ê»ß¤á¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¡×(3,410±ß)
µ¤²¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ3way¤ÇÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
Æ±¤¸¤¯¥ï¥¤¥º¥®¥¢¤Î¡ÖRY2003¡×(49,500±ß)¤Ï ÃåÃ¦¼°¤ÇÃ±ÂÎ¤Ç¤âÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢µ¤²¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ø¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ü¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î¤ß¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦3ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìÉ½ÃÏ¡¢ÃæÌÊ¡¢PE¥Õ¥£¥ë¥à¡¢Ç®È¿¼ÍÊÝ²¹µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥·¡¼¥È¤Î4ÁØ¹½Â¤¤Ç¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò¼Â¸½¤·¡¢Îä¤¿¤¤É÷¤òËÉ¤°¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼Éô¤Î¥À¥Ö¥ëÁ°Î©¹½Â¤¤ä¡¢ÂµÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼ê¼ó¤òÊ¤¤¦¥¹¥È¡¼¥à¥¬¡¼¥É¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥º¥®¥¢¡ÖRY2003 ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(49,500±ß)
¡ã¼ÂÁö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
É½ÃÏ¤Ë¥ì¥¤¥ó¥¦¥¨¥¢ÊÂ¤ß(½é´üÂÑ¿å°µ20,000mm¡¢½é´üÆ©¼¾ÅÙ20,000g/m2/24h)¤Î½é´üÂÑ¿å°µ/½é´üÆ©¼¾ÅÙ¤ò»ý¤ÄÁÇºà(CYBERTEX)¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â»ß¿å½èÍý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ê±«¤âËÉ¤°ËÉ¿åÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éª¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ï¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥¿¥¤¥ÁÀ½¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¡¢¶»Éô¤Ë¤âÊÌÇä¤ê¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÁõÈ÷¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Éª¤ä¸ªÉô¤Ë¤ÏËÉ²Ð°á¤äËÉÃÆ¥Ù¥¹¥È¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥±¥Ö¥é¡¼À½¥Ë¥Ã¥È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖHigh protection 3 layer¡×¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ËÉ´¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÁ´ÀÇ½¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ç¤¹¡£
Î¢ÃÏ¤ÏÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤È¥Ñ¥Ã¥É¤òÁõÈ÷
Ã±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ê¡¼
¥Ð¥¤¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³°µ¤²¹¤¬10ÅÙÄøÅÙ¤Ê¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢15ÅÙ°Ê¾å¤Ç¤Ï´À¤Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎËÉ´¨¡¦ÃßÇ®ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¡Ü¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ü¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¢¤Î·Á¾õ¤Ï¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»ÑÀª¤ËÅ¬¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤á¤Î¿þ¤â¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò³°¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬´Ë¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥§¥¹¥ÈÉô¤Î¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤òÄù¤á¤ì¤Ð¥Ð¥¿¤Ä¤¤ä¿þ¤«¤éÆþ¤ëÉ÷¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ï³¹Ãå¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑ¥¦¥¨¥¢¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯ÍÑ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÉ÷Â®100km/h°Ê¾å¤ÎÁö¹ÔÉ÷¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢Å¾ÅÝ»þ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¼é¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÑµ×À¤ä°ÂÁ´À¤Î¹â¤µ¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹»þ´ÖÁö¤Ã¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£3way¤Ê¤é½©¤«¤é½Õ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÃå»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖÎä¤¨¤ë»ØÀè¤ò´°àú¤ËËÉ´¨¤¹¤ëÅÅÇ®¥°¥í¡¼¥Ö
¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥¿¥¤¥Á¤ÎÅÅÇ®¥·¥ê¡¼¥º¡Öe-HEAT¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Ï¡¢Áö¹ÔÉ÷¤ÇÎä¤¨¤ä¤¹¤¤»Ø¤Î¼þ°Ï¤È¹Ã¤ÎÉôÊ¬¤ËÈ¯Ç®¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿ÅÅÇ®¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£TAICHI¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎËÉ¿å¡¦Æ©¼¾ÁÇºà"¥É¥é¥¤¥Þ¥¹¥¿¡¼"¤òºÎÍÑ¤·¤¿Á´Å·¸õ·¿¤Ç¡¢¡ÖRST656¡¡e-HEAT ¥°¥í¡¼¥Ö¡×(17,600±ß)¤Ï¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¤ä¥Ï¡¼¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÅÅÊýË¡¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¤Î¼ê¼ó(¥«¥Õ)¤Ë¼ýÇ¼¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°¤Î¤Û¤«¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¹Ô¤¦¥¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥¿¥¤¥Á¡Öe-HEAT ¥°¥í¡¼¥Ö RST656¡×(17,600±ß)
¡ã¼ÂÁö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬¸ü¤¤¤¿¤áÁàºî´¶¤Î°¤¤À½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤ÍÑ¥®¥¢¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥¢¡¼¥ë¥¨¥¹¥¿¥¤¥Á¤ÎÀ½ÉÊ¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ä¥ì¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤ÎÁàºîÀ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¤É¤¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ËÈ¿±þ¤¹¤ëÁÇºà¤â¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¼ó(¥«¥Õ)ÆâÂ¦¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÊÒÂ¦¤Ç170g¤Û¤É¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾è¼Ö»ÑÀª¤Ç¤Ï²¼Â¦¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤áÁö¹ÔÃæ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤äÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤¿¤áÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¼ÖÎ¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µëÅÅ¼°¤ÎÊý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ã¤Ë¤¢¤ëÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ïº¸±¦¤Î¼ê¼ó(¥«¥Õ)¤Ë¼ýÇ¼
ÅÅ¸»¥ª¥ó/¥ª¥Õ¤ÈÈ¯Ç®¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¼ê¤Î¹Ã¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿È¯¸÷¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Ç®¥ì¥Ù¥ë¤ÏÀÖ(¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼)¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸(¥Î¡¼¥Þ¥ë)¡¢ÎÐ(¥¨¥³¥Î¥ß¡¼)¤Î»°¿§¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤Î³ÎÇ§¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï2.5cm³Ñ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤ÇÅÀÅô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¤ÎÁàºî¤äÌë´Ö¤Î³ÎÇ§¤âÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£ÅÅÇ®¥ª¥ó¤Ç1Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë»Ø¤È¼ê¤Î¹Ã¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Áö¹ÔÉ÷¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¤ä¼ê¼ó¤ÏÈ¯Ç®¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥°¥í¡¼¥Ö¼«ÂÎ¤¬¥¦¥£¥ó¥¿¡¼ÍÑ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬10ÅÙ°Ê¾å¤Ê¤éÅÅÇ®¤¬¥ª¥Õ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÊÝ²¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤ÏÈ¯Ç®¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó3»þ´ÖÈ¾¤«¤éÌó7»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤«¤éµëÅÅ¤¹¤ì¤Ð»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢É÷¤è¤±¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥¬¡¼¥É¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤ê´¨¤¯¤Æ¤â¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥â¡¼¥É¤Ç½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¤«¤éÅö¤¿¤ëÎä¤¿¤¤Áö¹ÔÉ÷¤òËÉ¤°¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢
¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¡ÖËÉÉ÷ËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤ÏÁö¹ÔÉ÷¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÁ°ÌÌ¡×¤òËÉÉ÷»ÅÍÍ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ç¤¹¡£É½Â¦¤ÎËÉÉ÷À¸ÃÏ¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î·ä´Ö¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤àÉ÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢Î¢Â¦¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Îµ¯ÌÓÀ¸ÃÏ¤ÇÂÎ²¹¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥È¥Ê ¡ÖËÉÉ÷ËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¥·¥ã¥Ä DI-001FA¡×(6,380±ß)
¡ã¼ÂÁö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
Æ¹ÂÎÁ°ÌÌ¤äÏÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉÉ÷ÁÇºà¤Ï¼ã´³¸Ç¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ß¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤àÉ÷¤ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÎä¤¿¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤ÆÇØÃæ¤ÈÏÆ²¼¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇØÃæ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾æ¤ÏÄ¹¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ê¼ó¤â¥ê¥ÖÂµ¤ÇÉ÷¤Î¿»Æþ¤òËÉ¤°¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á
ÇØÃæ¤Ï¿¤Ó¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤ÇÃå¾æ¤ÏÄ¹¤á
¡ÖËÉÉ÷ËÉ´¨¥¤¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢º£²ó»îÃå¤·¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¡ÖDI-001FA¡×(6,380±ß)¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ë¥¸¥Ã¥×¤ä¥Í¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¥¿¥¤¥×¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥é¥Ã¥¯Ã±¿§¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÉô¤Ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¤äKTM¤Ë¤â¹ç¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¹õ¤¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤ÞÀè¤ÈÂ¼ó¤ò¥À¥Ö¥ë¤Ç¥¬¡¼¥É¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¥é¥Õ¥¢¥ó¥É¥í¡¼¥É¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥¬¡¼¥É¥È¥¥¥¢¥ó¥¯¥ë¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(2,860±ß)¤Ï¡¢¤Ä¤ÞÀè¤«¤éæú¤Þ¤Ç¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëËÉ´¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢·¤²¼¤Î¾å¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤ÆÂ¼ó¤Ë´¬¤¯¤À¤±¡£¤Ä¤ÞÀè¤Ï³ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤È¥Õ¥ê¡¼¥¹ÁÇºà¤Î´Ö¤ËËÉÉ÷¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¶´¤ó¤À¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¬¡¼¥É¥Õ¥ê¡¼¥¹¡×¤ò»È¤¤¡¢Â¼ó¤«¤éæú¤ÏÊÝ²¹À¤Î¹â¤¤¥Í¥ª¥×¥ì¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áö¹ÔÉ÷¤Ë¤è¤ëÂÀè¤ÎÎä¤¨¤ä¿þ¤«¤é´¬¤¹þ¤àÉ÷¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥Õ¥¢¥ó¥É¥í¡¼¥É¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¥¬¡¼¥É¥È¥¥¥¢¥ó¥¯¥ë¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¡×(2,860±ß)
¡ã¼ÂÁö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡ä
ÂÀè¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤Ë¸ü¼ê¤Î·¤²¼¤òÍú¤¯Êý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÃÏ¤¬¸ü¤¹¤®¤ë¤È¥·¥å¡¼¥º¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¢¤Î´¶³Ð¤ä¥Ú¥À¥ë¤ÎÁàºî´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¥È¥¥¥¢¥ó¥¯¥ë¥¦¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ï¡¢Áö¹ÔÉ÷¤ÇÎä¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ä¤ÞÀè¤È¹Ã¤À¤±¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤âµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
ÁõÃå¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¼ó¤â¥¬¡¼¥É¤Ç¤¤ë
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥¦¥ë¤¬²£¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ä¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Í¥¤¥¥Ã¥É¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢¼ÖÉý¤¬¶¹¤¯¤ÆÁö¹ÔÉ÷¤¬Â¤ËÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢ËöÃ¼¤¬Îä¤¨¤ä¤¹¤¤½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ç½Å¤Í¤ëÉôÊ¬¤Ï¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÉ´¨ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢Åß¤Î¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¿µ½Å¤Ë!
º£²ó¤Ï5¤Ä¤ÎÅßÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«?
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿Åß¤ÎÁö¹Ô¤â¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤äÅÅÇ®¥°¥Ã¥º¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò»È¤¨¤ÐÅß¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¨¤µ¤Ë¤è¤ëÁà½Ä¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á°ÂÁ´À¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï©ÌÌ¤ä¥¿¥¤¥ä¤ÏÎä¤¨¤Æ³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤Ï¤»¤º¡¢¡È°ÂÁ´Âè°ì¡É¤ÇÅß¤Î¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!
ÄÅ¸¶¥ê¥ç¥¦ ÆóÎØ¡¦»ÍÎØ¡¢IT¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤ä¹¹ð¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÁ´ÈÌ¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£¥¨¥ó¥¸¥óOH¤«¤éON/OFF¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¡¢Ä¹µ÷Î¥¥¥ã¥ó¥×¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¯Í·¤Ó¤Ï°ìÄÌ¤ê·Ð¸³¤·¡¢1950Ç¯Âå¤ÎBMW¤«¤éºÇ¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯»î¾è¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯¤Ï¡ÖMV¥¢¥°¥¹¥¿ F4¡×¤È¡ÖKawasaki KX500¡×¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
