100均の掘り出しモノ♡思わず値札探してしまった…手持ちのアレをアップグレードできる商品
今回ご紹介するのはダイソーで見つけたスマホミラー。スマホケースに貼り付けて使うタイプなのですが、これが110円（税込）とは思えないほど高クオリティだったんです！まずはなんといってもキラキラとしたかわいい見た目。しかもガラス製のミラーで映りも良好なんです。実際に使ってみたので、参考にしてみてください。
商品情報
商品名：スマホミラー（フチビジュー）
価格：￥110（税込）
デザイン：花シルバー／花ゴールド／ハートシルバー／ハートゴールド
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4900662760020
100円でいいんですか？！ダイソーで見つけた『スマホミラー』がすごい
今回ご紹介するのはダイソーで購入した『スマホミラー（フチビジュー）』。この商品のすごいところは、アクリルミラーではなくガラス製というところ！
そんなアイテムが110円（税込）で買えるとは驚きです。
しかもフチはストーンで囲われていてゴージャス。今回は花ゴールドを購入しましたが、花シルバーやハートシルバー、ハートゴールドもありますよ！
ガラス製だから映りがキレイ！身だしなみチェックや自撮りで大活躍してくれるミラー
使い方はシンプルで、背面についている粘着テープでスマホケースに貼るだけ。
ただしこの粘着テープがとても強力で、一度貼ると貼り直しができません。貼る前よく場所を確認し、慎重に取り付けていきます。
やはりガラス製の鏡なので、映りがとてもきれい！リップや前髪など、ちょっとした身だしなみを整えるのに便利です。
また位置をうまく調整すれば、外カメラで自撮りをするときの映り確認にも使えそう！キラキラと高見えで、スマホケースがおしゃれになるのもうれしいですね。
今回はダイソーで購入した『スマホミラー（フチビジュー）』をご紹介しました。薄くて軽量なので、スマホケースに付けても邪魔にならないのがポイント。
とてもおすすめなアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。