100均の掘り出しモノ♡思わず値札探してしまった…手持ちのアレをアップグレードできる商品

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたスマホミラー。スマホケースに貼り付けて使うタイプなのですが、これが110円（税込）とは思えないほど高クオリティだったんです！まずはなんといってもキラキラとしたかわいい見た目。しかもガラス製のミラーで映りも良好なんです。実際に使ってみたので、参考にしてみてください。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スマホミラー（フチビジュー）

価格：￥110（税込）

デザイン：花シルバー／花ゴールド／ハートシルバー／ハートゴールド

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4900662760020

100円でいいんですか？！ダイソーで見つけた『スマホミラー』がすごい

今回ご紹介するのはダイソーで購入した『スマホミラー（フチビジュー）』。この商品のすごいところは、アクリルミラーではなくガラス製というところ！

そんなアイテムが110円（税込）で買えるとは驚きです。

しかもフチはストーンで囲われていてゴージャス。今回は花ゴールドを購入しましたが、花シルバーやハートシルバー、ハートゴールドもありますよ！

ガラス製だから映りがキレイ！身だしなみチェックや自撮りで大活躍してくれるミラー

使い方はシンプルで、背面についている粘着テープでスマホケースに貼るだけ。

ただしこの粘着テープがとても強力で、一度貼ると貼り直しができません。貼る前よく場所を確認し、慎重に取り付けていきます。

やはりガラス製の鏡なので、映りがとてもきれい！リップや前髪など、ちょっとした身だしなみを整えるのに便利です。

また位置をうまく調整すれば、外カメラで自撮りをするときの映り確認にも使えそう！キラキラと高見えで、スマホケースがおしゃれになるのもうれしいですね。

今回はダイソーで購入した『スマホミラー（フチビジュー）』をご紹介しました。薄くて軽量なので、スマホケースに付けても邪魔にならないのがポイント。

とてもおすすめなアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。