F1カタール GPスプリント予選

サーキット：カタール／ルサイルサーキット

路面状況：ドライ

気温：21.5℃

路面温度：25.8℃

F1カタール GPのスプリント予選がルサイルサーキットで行われ、O.ピアストリ（MCL）がスプリントレースのポールポジションを獲得した。2番手はG.ラッセル（MER）、3番手はL.ノリス（MCL）となっている。

なお、角田裕毅（RBR）は5番手となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）SQ1／SQ2／SQ3／ラップ

1位 O.ピアストリ（MCL）1:21.286／1:21.005／1:20.055／18

2位 G.ラッセル（MER）1:21.432／1:21.136／1:20.087／19

3位 L.ノリス（MCL）1:21.398／1:20.956／1:20.285／18

4位 F.アロンソ（AST）1:21.276／1:21.272／1:20.450／18

5位 角田裕毅（RBR）1:21.458／1:21.152／1:20.519／20

6位 M.フェルスタッペン（RBR）1:21.172／1:21.036／1:20.528／20

7位 K.アントネッリ（MER）1:21.555／1:21.376／1:20.532／18

8位 C.サインツ（WIL）1:21.438／1:21.172／1:20.542／20

9位 C.ルクレール（FER）1:21.636／1:21.190／1:20.622／20

10位 A.アルボン（WIL）1:21.721／1:21.212／1:20.788／20

11位 I.ハジャー（RB）1:21.399／1:21.433／-／14

12位 O.ベアマン（HAS）1:21.526／1:21.494／-／14

13位 G.ボルトレート（STK）1:21.623／1:21.567／-／13

14位 N.ヒュルケンベルグ（STK）1:21.327／1:21.631／-／14

15位 E.オコン（HAS）1:21.773／1:21.666／-／14

16位 L.ストロール（AST）1:21.807／-／-／7

17位 L.ローソン（RB）1:21.851／-／-／6

18位 L.ハミルトン（FER）1:22.043／-／-／8

19位 P.ガスリー（ALP）1:22.112／-／-／8

20位 F.コラピント（ALP）1:22.364／-／-／8

2025-11-29 09:09:05 更新