豪快な先制弾と巧みな試合運び。まさに完勝だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がトップを獲得し個人4勝目。首位争いが続くEX風林火山・内川幸太郎（連盟）を封じ込めた。

【映像】高宮まり、特大トップを決めた巧みな試合運び（ダイジェスト）

第1試合は滝沢が大きなマイナスの3着。続く当試合は東家から高宮、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、内川の並びでスタートした。高宮は東1局、ダブ東が暗刻のチャンス手。内川、たろうが先にテンパイし、高宮は終盤に3筒と4筒の待ちで追いついた。決して良いとは言えない並びシャンポン。しかし高宮はリーチを敢行。3筒をツモり、リーチ・ツモ・ダブ東・赤・裏ドラの1万8000点を成就させた。

東3局は混一色を柴田からアガり2600点の加点。さらに攻め続ける高宮は、東4局もリーチで4000点を入手し、主導権を握った。南4局は下家のたろうのクイタン仕掛けへアシストを行い、的確な差し込みで1000点を放銃、試合を締めた。

試合後の勝利者インタビューでは「東1局に『やったー！』って思うような手が来て、アガれたのが良かったです。今日は目いっぱいに受けてうまくいったので本当にツイてました。ああいう手が放銃に回ることもあるので、紙一重ですね」と試合を振り返った。

月間成績で争う“高級弁当争奪戦”についても話題が及ぶと、「弁当は士気が上がりますからね。1位弁当をみんなで食べるのも、チームとしていい空気になるのかなと思いました。麻雀には集中していました。『弁当、弁当』と思ってやっていたわけではありません（笑）」と、ユーモアを交えて語った。

これでチームは首位に返り咲き。高宮は「本日は10日ぶりぐらいの出番で、リフレッシュできました。前回が可もなく不可もなくという感じで、攻めきれないままは終わってしまったので、今日は攻めようと思っていました」と充実の表情。ファンからは「まりまり好き好き大好き！」「かわいい！」「まりパーフェクト勝利！」と熱い声援が飛び交った。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）4万9800点／＋69.8

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万7600点／＋7.6

3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万6100点／▲23.9

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）6500点／▲53.5

【11月28日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋581.1（52/120）

2位 EX風林火山 ＋536.1（52/120）

3位 BEAST X ＋62.2（52/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲18.6（50/120）

5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）

6位 U-NEXT Pirates ▲121.2（54/120）

7位 セガサミーフェニックス ▲152.2（50/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲192.3（52/120）

9位 EARTH JETS ▲287.8（52/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）

白鳥翔（連盟）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）