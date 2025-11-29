美も麻雀もパーフェクト！高宮まり、特大トップで屈強男子3人を置き去り チームは首位に返り咲き「今日は攻めようと思っていた」／麻雀・Mリーグ
豪快な先制弾と巧みな試合運び。まさに完勝だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）がトップを獲得し個人4勝目。首位争いが続くEX風林火山・内川幸太郎（連盟）を封じ込めた。
【映像】高宮まり、特大トップを決めた巧みな試合運び（ダイジェスト）
第1試合は滝沢が大きなマイナスの3着。続く当試合は東家から高宮、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、内川の並びでスタートした。高宮は東1局、ダブ東が暗刻のチャンス手。内川、たろうが先にテンパイし、高宮は終盤に3筒と4筒の待ちで追いついた。決して良いとは言えない並びシャンポン。しかし高宮はリーチを敢行。3筒をツモり、リーチ・ツモ・ダブ東・赤・裏ドラの1万8000点を成就させた。
東3局は混一色を柴田からアガり2600点の加点。さらに攻め続ける高宮は、東4局もリーチで4000点を入手し、主導権を握った。南4局は下家のたろうのクイタン仕掛けへアシストを行い、的確な差し込みで1000点を放銃、試合を締めた。
試合後の勝利者インタビューでは「東1局に『やったー！』って思うような手が来て、アガれたのが良かったです。今日は目いっぱいに受けてうまくいったので本当にツイてました。ああいう手が放銃に回ることもあるので、紙一重ですね」と試合を振り返った。
月間成績で争う“高級弁当争奪戦”についても話題が及ぶと、「弁当は士気が上がりますからね。1位弁当をみんなで食べるのも、チームとしていい空気になるのかなと思いました。麻雀には集中していました。『弁当、弁当』と思ってやっていたわけではありません（笑）」と、ユーモアを交えて語った。
これでチームは首位に返り咲き。高宮は「本日は10日ぶりぐらいの出番で、リフレッシュできました。前回が可もなく不可もなくという感じで、攻めきれないままは終わってしまったので、今日は攻めようと思っていました」と充実の表情。ファンからは「まりまり好き好き大好き！」「かわいい！」「まりパーフェクト勝利！」と熱い声援が飛び交った。
【第2試合結果】
1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）4万9800点／＋69.8
2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）2万7600点／＋7.6
3着 赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）1万6100点／▲23.9
4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）6500点／▲53.5
【11月28日終了時点での成績】
1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋581.1（52/120）
2位 EX風林火山 ＋536.1（52/120）
3位 BEAST X ＋62.2（52/120）
4位 赤坂ドリブンズ ▲18.6（50/120）
5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）
6位 U-NEXT Pirates ▲121.2（54/120）
7位 セガサミーフェニックス ▲152.2（50/120）
8位 渋谷ABEMAS ▲192.3（52/120）
9位 EARTH JETS ▲287.8（52/120）
10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）
白鳥翔（連盟）
※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会
◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）