可愛くて実用的ってズルすぎ！全種類欲しくなっちゃう！家中に使いたい100均優秀フック
商品情報
商品名：チューブホルダーM／Mハッピーライフ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：W58×D36×H48mm
耐荷重（約）：300g
販売ショップ：セリア
JANコード：4582364535443
可愛くて実用的♡セリアで見つけたマイメロディのチューブホルダー
セリアをパトロールしていたら、可愛いだけでなく実用性も抜群な商品に出会いました！
今回ご紹介するのは、こちらの『チューブホルダーM／Mハッピーライフ』。マイメロディデザインのチューブホルダーです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売場に陳列されていました。
デザインのバリエーションは3種類あるようです。
筆者は写真にある一番左側の柄をチョイスしました。
どの柄も可愛らしいので、全種類欲しくなってしまいます♡
使い方はとても簡単！
まずは、チューブの端をホルダーに差し込みます。
このときに、チューブを台の上に立たせて、ホルダーを下向きに押しながらスライドさせると差し込みやすいようです。
チューブに取り付けが完了したら、タオル掛けや棚などに掛けて使用します。
フックが幅広なので、揺れにくく使いやすいです。
チューブをしっかりと挟めるのも嬉しいポイント！
気付いたら脱落していた…ということもありません。
何より、チューブを逆さにした状態で管理できるのがとても助かります！
中身がフタ側に集まってくれるので、中身の残量が少なくなってもストレスなく使えます。
調味料のチューブにもおすすめ！冷蔵庫内もすっきり整う◎
歯磨き粉や洗顔料だけでなく、調味料のチューブにもおすすめ！
もしもホルダーが緩い場合は、チューブの端を1cmほど折り曲げてから差し込みます。
このまま冷蔵庫のドアポケットに掛けて保管できて便利！
冷蔵庫内もすっきり整理整頓できる上、取り出すたびに可愛いマイメロディに癒されます♡
今回は、セリアで見つけた『チューブホルダーM／Mハッピーライフ』をご紹介しました。
可愛いだけでなく実用性抜群で、とてもおすすめです。特に、サンリオ好きな方にはたまらないアイテムだと思います！
セリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。