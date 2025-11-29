可愛くて実用的ってズルすぎ！全種類欲しくなっちゃう！家中に使いたい100均優秀フック

セリアでお買い物中に、可愛いだけでなく実用性抜群なアイテムを発見しました！歯磨き粉や洗顔料、調味料などのチューブに取り付けるだけで、使い心地がアップする優秀なフック。みんなに愛される人気キャラクターデザインで、使うたびに癒されること間違いなしですよ♡これは全種類欲しくなっちゃう…！

商品情報

商品名：チューブホルダーM／Mハッピーライフ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W58×D36×H48mm

耐荷重（約）：300g

販売ショップ：セリア

JANコード：4582364535443

可愛くて実用的♡セリアで見つけたマイメロディのチューブホルダー

セリアをパトロールしていたら、可愛いだけでなく実用性も抜群な商品に出会いました！

今回ご紹介するのは、こちらの『チューブホルダーM／Mハッピーライフ』。マイメロディデザインのチューブホルダーです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キャラクターグッズ売場に陳列されていました。

デザインのバリエーションは3種類あるようです。

筆者は写真にある一番左側の柄をチョイスしました。

どの柄も可愛らしいので、全種類欲しくなってしまいます♡

使い方はとても簡単！

まずは、チューブの端をホルダーに差し込みます。

このときに、チューブを台の上に立たせて、ホルダーを下向きに押しながらスライドさせると差し込みやすいようです。

チューブに取り付けが完了したら、タオル掛けや棚などに掛けて使用します。

フックが幅広なので、揺れにくく使いやすいです。

チューブをしっかりと挟めるのも嬉しいポイント！

気付いたら脱落していた…ということもありません。

何より、チューブを逆さにした状態で管理できるのがとても助かります！

中身がフタ側に集まってくれるので、中身の残量が少なくなってもストレスなく使えます。

調味料のチューブにもおすすめ！冷蔵庫内もすっきり整う◎

歯磨き粉や洗顔料だけでなく、調味料のチューブにもおすすめ！

もしもホルダーが緩い場合は、チューブの端を1cmほど折り曲げてから差し込みます。

このまま冷蔵庫のドアポケットに掛けて保管できて便利！

冷蔵庫内もすっきり整理整頓できる上、取り出すたびに可愛いマイメロディに癒されます♡

今回は、セリアで見つけた『チューブホルダーM／Mハッピーライフ』をご紹介しました。

可愛いだけでなく実用性抜群で、とてもおすすめです。特に、サンリオ好きな方にはたまらないアイテムだと思います！

セリアでお買い物の際に、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。