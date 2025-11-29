『ズートピア２』、名バディ“ジュディ＆ニック”の再来に心躍る本編映像が初解禁
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』より、名バディ“ジュディ＆ニック”の再来に心躍る本編映像が初解禁された。
【動画】吹替版クリップ「俺たちは夢の、バディだ」
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく――。
今回解禁となったのは、9年ぶりにスクリーンへ戻ってくる名バディ・ジュディとニックの姿を収めた本編映像だ。前作では“警察官と詐欺師”という関係性だったふたりだが、現在は正式な警察官バディへと進展。しかし、関係はそう順調とはいかないようで、周囲を騒がせてばかり。上司のボゴ署長からパートナーセラピーへの参加を強いられてしまう。
そんなふたりが今後の方向性について語り合う同シーンでは、署長に真っ向から反論しようとするジュディと、自分らしいやり方で上手く場を切り抜けようとするニックの姿が描かれる。いつものごとく仲良く言い争いをしているものの、種族も性格も価値観も何もかも異なる、まったく正反対のふたりが“最高のバディ”として認められる日は訪れるのか？
ズートピア最大の謎を解き明かすため、前作を超える壮大なスケールのミッションに挑んでいくジュディとニック。これまで以上に絆が試されるふたりのドラマは必見だ。
さらに、同映像では、「シマってこ！」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディ、ゼブロ・ゼブラクストンとゼブロ・ゼブロウスキーのセリフシーンも初お披露目された。名前に「馬」という字が入っている人気声優・内田雄馬と斉藤壮馬が演じるこのキャラクターは、登場シーンこそ一瞬ながら、ユーモアとカッコよさを兼ね備えた肉体派バディとして強烈なインパクトを放ち、目も耳も奪われるような仕上がりとなっている。
前作『ズートピア』では、ジュディとニックだけでなく、ドーナツが大好きな癒し系警察署受付チーターのクロウハウザー、リムジン会社の社長でツンドラ・タウンの闇のボスでありながら娘には激甘なMr.ビッグ、免許センター職員のナマケモノで、普段は驚異的なスローペースを崩さないくせに運転時だけ性格が一変するフラッシュなど、個性豊かなキャラクターが勢揃いしていただけに、ゼブロス以外の新キャラクターたちの活躍にも期待したい。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
【動画】吹替版クリップ「俺たちは夢の、バディだ」
本作は、“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に、ドラマチックでミステリアスな物語を描く。
憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディ（上戸彩）と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニック（森川智之）。ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく――。
そんなふたりが今後の方向性について語り合う同シーンでは、署長に真っ向から反論しようとするジュディと、自分らしいやり方で上手く場を切り抜けようとするニックの姿が描かれる。いつものごとく仲良く言い争いをしているものの、種族も性格も価値観も何もかも異なる、まったく正反対のふたりが“最高のバディ”として認められる日は訪れるのか？
ズートピア最大の謎を解き明かすため、前作を超える壮大なスケールのミッションに挑んでいくジュディとニック。これまで以上に絆が試されるふたりのドラマは必見だ。
さらに、同映像では、「シマってこ！」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディ、ゼブロ・ゼブラクストンとゼブロ・ゼブロウスキーのセリフシーンも初お披露目された。名前に「馬」という字が入っている人気声優・内田雄馬と斉藤壮馬が演じるこのキャラクターは、登場シーンこそ一瞬ながら、ユーモアとカッコよさを兼ね備えた肉体派バディとして強烈なインパクトを放ち、目も耳も奪われるような仕上がりとなっている。
前作『ズートピア』では、ジュディとニックだけでなく、ドーナツが大好きな癒し系警察署受付チーターのクロウハウザー、リムジン会社の社長でツンドラ・タウンの闇のボスでありながら娘には激甘なMr.ビッグ、免許センター職員のナマケモノで、普段は驚異的なスローペースを崩さないくせに運転時だけ性格が一変するフラッシュなど、個性豊かなキャラクターが勢揃いしていただけに、ゼブロス以外の新キャラクターたちの活躍にも期待したい。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。