「1本でうまく巻き取れて感動」100均の変わったフォークが優秀だった
スプーンなしできれいに食べられる！セリアのパスタ用フォーク
商品名：パスタフォーク
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203199546
パスタを食べる際、きれいに巻き取るのって意外と難しいですよね。日本ではフォークとスプーンで食べるのが一般的ですが、本場イタリアではフォークのみで食べるのがスマートといわれているそうです。
フォークだけで食べてみようと思いたち、試してみるも、不器用な筆者はきれいに巻き取れず…。
そんな時に見つけたのがセリアのパスタフォークです。
一般的なフォークとの違いは、先端部分。ウェーブ状になっていて、麺が絡みやすく巻き取りやすくなっているんです。
早速試してみると…このようにきれいに1口分を巻き取ることができました。
これなら本場スタイルで、スマートにパスタを口に運べます！
ただ、ウェーブ状の部分の口当たりが今一つ。凹凸が下に触れると違和感があり、少し気になりました。
割り切ってパスタを巻き取る練習用に使いたいと思います。
セリアのカレー専用スプーンは文句なしの逸品
商品名：カレースプーン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4991203199539
隣に陳列されていたカレースプーンも一緒に購入してきました。
ヘッド部分が浅くて平らで、ごはんもルーも一緒にすくいやすく、"口に含んだときにスプーンを感じさせない"自然な口当たりが魅力。
普段のスプーンよりも、風味や食感を存分に感じられ、なんだか普段のカレーがよりおいしく感じられる気がしました。
カレーだけでなく、チャーハン・スープ・リゾットなど幅広い料理にもぴったりで食事の時間が一気に快適に。
どんな料理もおいしく感じられるので、ついこのスプーンに手が伸びてしまうほどのお気に入りです！
今回はセリアで見つけた、カトラリーを2種類ご紹介しました。
お店で見つけた際にはぜひ手にとってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。