やっぱり【ワークマン】が頼りになる、、！ お値段以上の機能性♡「優秀バッグ」

毎日の外出や休日のお出かけにも使うバッグは、軽さや収納力など使い勝手の良さにも注目して選びたいところ。そんなときに頼れそうなのが、【ワークマン】。お手頃価格とは思えない機能を備えた「優秀バッグ」がそろっており、普段使いから旅行まで幅広いシーンに活躍してくれそうです。今回は、とくに注目したいバッグをピックアップ。実用性もおしゃれも重視したい人は、ぜひチェックしてみて。

デイリー使いに便利な洗えるショルダー

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

外側にも内側にもポケットが付いていて、荷物をすっきり整理しやすいショルダーバッグ。ポケットのひとつにはナスカン付きの紐があり、鍵などなくしたくないものを安心して付けておけそうです。両手があくショルダータイプで、普段の外出のほか、アウトドアや旅行にも便利そう。汚れても丸洗いできるのが最大の魅力で、いつでも清潔に使えそう。アクティブなシーンにも気軽に使えて頼れそうな存在です。

旅行にもOKの多機能マザーズバッグ

【ワークマン】「高撥水マザーズキルティングマルチアウトポケットトート」\3,500（税込）

仕切りやポケットがたくさん付いた大容量バッグ。マザーズバッグとしてはもちろん、荷物が多い日や旅行にも活躍してくれそうです。背面はスーツケースの持ち手に通せる仕様で、移動もスムーズに。表面は撥水加工がされているので、急な雨にも心強そう。開口部はがばっと開いて中身が見やすく、巾着を絞れば荷物がこぼれにくそうなのも嬉しいポイントです。

見た目以上に多機能なボストンバッグ

【ワークマン】「折り畳める2WAY撥水ミニボストンバッグ」\2,300（税込）

カジュアルな印象のボストンバッグ。サイズは縦17cm × 横23cm、マチは11cmほどあり、コンパクトに見えて「500mlのペットボトルなどの荷物がしっかり入る」とのこと（公式オンラインストアより）。マチ部分は折りたためるので、荷物が少ない日はすっきり持てそうなのも魅力。スマホを充電したまま使えるコードホールや、ショルダーストラップ、撥水加工と使いやすさを考えた機能がそろっています。見た目以上に実用性の高そうなバッグです。

さっと変身できる高コスパの2WAYバッグ

【ワークマン】「リュックに変身ショルダーバッグ」\1,900（税込）

ひとつでショルダーとしてもリュックとしても使える2WAYバッグ。裏返すだけで形が変わる仕組みで、必要なときにサッとリュックに変身できます。外出先で上着を脱いだときや、旅行先でお土産を入れたいときにも便利そうです。どちらの形でも内ポケット付きで、荷物を整理しやすいデザイン。これだけ機能的で1,900円（税込）というコスパの良さにも驚きです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

