「ツアーチャンピオンシップ・リコーカップ」第2日（宮崎CC=6543ヤード・パー72）は、強風が吹き荒れたわけでもないのにスコアが伸びず、首位は通算6アンダーの穴井詩。

“おいしい”女子ゴルフ最終戦で優勝するのは容易じゃない…「ピン位置かなり厳しく」の予想まで

アンダーパーが17人から12人に減ったのは、ピンポジションが10ホール以上も奥目に切られたからだろう。不慣れな高麗グリーンで、しかも奥に向かって傾斜があるホールもあり、ピンを大きくショートするため、グリーン上で苦戦する選手が多かった。

そんな中、岩井明愛（23）が通算5アンダーで首位に1打差の2位タイで3日目に進む。妹の千怜（23）は2打差4位タイに浮上。最終日の姉妹対決を期待するファンは多い。

「岩井姉妹」といえば、妹の千怜が開幕前、「（NHK）紅白歌合戦に審査員で出たい」と言って報道陣を驚かせた。過去に審査員席に座った女子プロは、1989年小林浩美、93年平瀬真由美、98年服部道子、99年福嶋晃子、2006年横峯さくら、07年上田桃子、19年渋野日向子などがいる。

渋野は同年の全英女子オープンを制し、日本人選手では樋口久子以来、42年ぶり2人目の海外メジャーチャンピオンに輝き、一躍脚光を浴びた。渋野以降は笹生優花（2勝）、古江彩佳、西郷真央、山下美夢有が次々にメジャータイトルを獲得したものの、紅白には呼ばれなかった。日本選手のレベルが上がった昨今、1つや2つメジャーに勝ってもNHKから声がかかることはないだろう。

実際、昨年の古江はメジャーのエビアン選手権を制し、米ツアーでは日本人初の年間平均ストローク1位のベアトロフィーまで手にしてもオファーはなかった。

「岩井千が夢を叶えるには他の選手と条件が異なります」と、あるテレビ局の関係者がいう。

「岩井姉妹は双子ですから、やっぱり2人セットでないと画にならない。今季は2人一緒に米ツアーに参戦し、ルーキーで史上初となる双子優勝を達成。笑顔と英語のスピーチでツアーの人気者になった。もしも、同一年に姉妹でメジャー優勝を果たせば、インパクトは大きいですよ。今年は、西郷と山下がメジャーに勝ちましたが、岩井姉妹はそれに続くだけの力はある。岩井のアピールはNHKにも届いているはずです」

確かに、同一年に双子のメジャー優勝ならNHKも放ってはおかないだろう。