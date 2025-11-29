【かっぱ寿司】食べ放題を延長開催、400円引きの「平日割」も延長

寿司チェーン「かっぱ寿司」は11月28日、現在154店舗で実施している食べ放題サービス「かっぱの食べホー」を、12月26日まで延長すると発表した。

食べ放題サービスの延長開催にあわせて、「平日割」と「平日学割」の割引キャンペーンも延長するという。

〈154店舗で実施中、約100種のメニューが食べ放題〉

「かっぱの食べホー」は70分制で、約100種類のメニューが対象の食べ放題サービス。中とろ･ほたてなどのネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広く取りそろえる。幼児は無料で利用できるため、家族連れにも好評だという。予約は、かっぱ寿司公式WEB･アプリで受け付けている。

「平日割」「平日学割」は、土日･祝を除く平日のみが割引適用となる。学割は、学生証を提示した本人に限り有効。

「平日割」の対象は一般･シニア料金の人で、通常価格から400円引き。「平日学割」の対象は中学生〜大学院生で、「平日割」も適用されて1,200円引きとなる。

食べ放題サービスの料金は、店舗のメニュータイプによって2種類に分けられる。価格表記はすべて税込。

〈メニュータイプA店舗の料金「かっぱの食べホー」〉

◆通常価格

一般3,890円、シニア3,390円、小学生1,990円、幼児0円

◆「平日割」適用後の価格 ※適用対象のみ明記

一般3,490円、シニア2,990円、中学生〜大学院生2,690円(平日学割+平日割適用)

「かっぱの食べホー」提供メニュー(Aタイプ店舗)

〈メニュータイプB店舗の料金「かっぱの食べホー」〉

◆通常価格

一般4,190円、シニア3,690円、小学生1,990円、幼児0円

◆「平日割」適用後の価格 ※適用対象のみ明記

一般3,790円、シニア3,290円、中学生〜大学院生2,990円(平日学割+平日割適用)

※シニアは65歳以上。

※幼児が無料になるのは、保護者1人につき幼児2人まで。3人目からは1人につき税込990円。

※食事を残した場合は実費を支払う必要がある。

※シャリを残した場合、1貫につき税込33円を支払う。

「かっぱの食べホー」提供メニュー(Bタイプ店舗)

「かっぱの食べホー」の開催店舗は、かっぱ寿司の公式サイトから確認できる。

■かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」実施店舗(154店舗)