【かっぱ寿司】食べ放題を延長開催、400円引きの「平日割」も延長
寿司チェーン「かっぱ寿司」は11月28日、現在154店舗で実施している食べ放題サービス「かっぱの食べホー」を、12月26日まで延長すると発表した。
食べ放題サービスの延長開催にあわせて、「平日割」と「平日学割」の割引キャンペーンも延長するという。〈154店舗で実施中、約100種のメニューが食べ放題〉
「かっぱの食べホー」は70分制で、約100種類のメニューが対象の食べ放題サービス。中とろ･ほたてなどのネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広く取りそろえる。幼児は無料で利用できるため、家族連れにも好評だという。予約は、かっぱ寿司公式WEB･アプリで受け付けている。
食べ放題サービス「かっぱの食べホー」
「平日割」「平日学割」は、土日･祝を除く平日のみが割引適用となる。学割は、学生証を提示した本人に限り有効。
「平日割」の対象は一般･シニア料金の人で、通常価格から400円引き。「平日学割」の対象は中学生〜大学院生で、「平日割」も適用されて1,200円引きとなる。
食べ放題サービスの料金は、店舗のメニュータイプによって2種類に分けられる。価格表記はすべて税込。〈メニュータイプA店舗の料金「かっぱの食べホー」〉
◆通常価格
一般3,890円、シニア3,390円、小学生1,990円、幼児0円
◆「平日割」適用後の価格 ※適用対象のみ明記
一般3,490円、シニア2,990円、中学生〜大学院生2,690円(平日学割+平日割適用)
「かっぱの食べホー」提供メニュー(Aタイプ店舗)
「かっぱの食べホー」提供メニュー(Aタイプ店舗)〈メニュータイプB店舗の料金「かっぱの食べホー」〉
◆通常価格
一般4,190円、シニア3,690円、小学生1,990円、幼児0円
◆「平日割」適用後の価格 ※適用対象のみ明記
一般3,790円、シニア3,290円、中学生〜大学院生2,990円(平日学割+平日割適用)
※シニアは65歳以上。
※幼児が無料になるのは、保護者1人につき幼児2人まで。3人目からは1人につき税込990円。
※食事を残した場合は実費を支払う必要がある。
※シャリを残した場合、1貫につき税込33円を支払う。
「かっぱの食べホー」提供メニュー(Bタイプ店舗)
「かっぱの食べホー」提供メニュー(Bタイプ店舗)
「かっぱの食べホー」の開催店舗は、かっぱ寿司の公式サイトから確認できる。
■かっぱ寿司の食べ放題「かっぱの食べホー」実施店舗(154店舗)