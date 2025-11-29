レイカーズは28日（日本時間29日）、本拠地でマーベリックスと激突する。八村塁（27）は試合前の囲み取材で、チームでの役割について言及する場面があった。

この日はNBAカップ第4戦でマーベリックスと対戦するレイカーズ。米スポーツ専門局「ESPN」のデイブ・マクメナミン記者など現地記者たちが試合前の囲み取材の模様をSNSに投稿した。

マーベリックスには元チームメートであるアンソニー・デイビス（AD）が所属している。ADがトレード後、初対戦を迎える。八村は「彼をテレビで見かけたり、対戦相手として戦ったりすると、今でも時々変な感じがする。奇妙な感じがする」と明かした。

今季もスタメンでチームに貢献する八村。ここまで平均14.9得点。FG成功率は56.8％、3P成功率は48.3％という数字を残している。

チームでの役割について「自分はスーパースターになろうとしてるわけじゃない。自分はただチームが勝つ手助けをしようとしてるだけ。自分はここでの役割が好きだし、自分はこのチームと一緒に本当にチャンピオンシップを勝ち取りたいと思ってる。だから、俺は幸せだ」と心境を吐露した。