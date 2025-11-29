¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¥É¥í¡¼¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥È¥Ã¥×¡ÄÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè12Àá¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥ê¡¼¥°12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î°ìÀï¡£Á°Àá¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï2ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢72Ê¬¤«¤éÄ®Ìî¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä¾¸å¤Î74Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢0¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢Ï¢¾¡¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¸ø¼°Àï5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤âÏ¢¾¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï12·î2Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÏFW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¡Ê2Éô¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥ê¡¼¥°12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Î°ìÀï¡£Á°Àá¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï2ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢72Ê¬¤«¤éÄ®Ìî¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä¾¸å¤Î74Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ë¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢PK¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤âÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢0¡Ý0¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤È¤Ê¤ë¼¡Àï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï12·î2Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÏFW¥ª¥Ê¥¤¥¦°¤Æ»¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¯¥Ç¥Ö¥ë¥¯¡Ê2Éô¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£