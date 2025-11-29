日本航空（JAL）は27日、主要アプリやWebサイトを段階的にリニューアルするプロジェクト「New JAL Digital Experience」を開始した。また、JMBアプリのリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーンを来年1月31日まで実施する。

今回、プロジェクト第1章として「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」のリニューアルをおこなった。2026年4月以降は「JALアプリ」「JAL公式予約サイト」「JAL企業サイト」を順次リニューアル予定としている。

「JMBアプリ」リニューアル後の特徴

季節やキャンペーンに合わせた演出

ホーム画面やアプリアイコンに、季節やキャンペーンに合わせたデザインを採用した。背景やヘッダーなどもキャンペーンに合わせた色に変化する。

選べるホーム画面

「保有マイル数」「会員ステイタス」「JAL Pay決済」から、ライフスタイルに合わせてホーム画面を設定できる。

わかりやすいマイル画面

トップ画面には大きくマイル数を表示。マイルを活用できるコンテンツも用意し、ゲーム機能にアクセスしやすくなった。また、マイルの使い方や貯め方を説明するアニメーションを追加した。

分かりやすい会員ステイタス表示

会員ステイタスを固定表示出来るようになったほか、「JAL Life Statusプログラム」や「FLY ONプログラム」について、より詳細な説明を追加した。また、Life Status ポイント数ごとに享受できる特典が検索しやすくなった。

JAL Pay決済の利便性向上

ホーム画面からJAL Payのコード決済が可能になった。また、JAL PayやJALカードなどのサービスごとにキャンペーン・サービス情報を検索できるようになった。

JMBアプリリリース2周年・リニューアル記念キャンペーン

JMBアプリのリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーンをおこなう。ミッション達成で最大10万8000マイルが当たるほか、「マイルチャンススタンプ」の先着プレゼント、Xリポストキャンペーンなど、複数の企画を実施する。期間は2026年1月31日まで。