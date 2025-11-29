JALリニューアル企画始動、まずはJMBアプリから 記念キャンペーンも
日本航空（JAL）は27日、主要アプリやWebサイトを段階的にリニューアルするプロジェクト「New JAL Digital Experience」を開始した。また、JMBアプリのリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーンを来年1月31日まで実施する。
今回、プロジェクト第1章として「JALマイレージバンクアプリ（JMBアプリ）」のリニューアルをおこなった。2026年4月以降は「JALアプリ」「JAL公式予約サイト」「JAL企業サイト」を順次リニューアル予定としている。
「JMBアプリ」リニューアル後の特徴
季節やキャンペーンに合わせた演出
ホーム画面やアプリアイコンに、季節やキャンペーンに合わせたデザインを採用した。背景やヘッダーなどもキャンペーンに合わせた色に変化する。
選べるホーム画面
「保有マイル数」「会員ステイタス」「JAL Pay決済」から、ライフスタイルに合わせてホーム画面を設定できる。
わかりやすいマイル画面
トップ画面には大きくマイル数を表示。マイルを活用できるコンテンツも用意し、ゲーム機能にアクセスしやすくなった。また、マイルの使い方や貯め方を説明するアニメーションを追加した。
分かりやすい会員ステイタス表示
会員ステイタスを固定表示出来るようになったほか、「JAL Life Statusプログラム」や「FLY ONプログラム」について、より詳細な説明を追加した。また、Life Status ポイント数ごとに享受できる特典が検索しやすくなった。
JAL Pay決済の利便性向上
ホーム画面からJAL Payのコード決済が可能になった。また、JAL PayやJALカードなどのサービスごとにキャンペーン・サービス情報を検索できるようになった。
JMBアプリリリース2周年・リニューアル記念キャンペーン
JMBアプリのリリース2周年とリニューアルを記念したキャンペーンをおこなう。ミッション達成で最大10万8000マイルが当たるほか、「マイルチャンススタンプ」の先着プレゼント、Xリポストキャンペーンなど、複数の企画を実施する。期間は2026年1月31日まで。