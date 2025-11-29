『タイプロ』話題の西山智樹＆前田大輔、新グループ結成へ半年密着 『ボイプラ2』話題のYUMEKIの姿も
8人組グループ・timeleszの追加メンバーを決めるオーディション企画『timelesz project‐AUDITION‐（通称：タイプロ）』で候補生として話題を集めた西山智樹と前田大輔によるドキュメンタリー『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』が、あす30日から日本テレビ系『シューイチ』（前9：55〜）で放送される。
【写真】きゅんとする笑顔がたまらない…！西山智樹＆前田大輔撮り下ろしショット
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたってカメラが密着したドキュメンタリー。
西山は、大学卒業後レコード会社に就職するも、昔から憧れたアーティストへの夢が諦めきれず、仕事をしながらオーディションに参加し続けた経歴の持ち主。timeleszの新メンバーを決めるオーディション企画で、前田と出会う。前田は、韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇され、ダンスや歌の練習を続ける傍ら、テレビ番組のADやカラオケ店でのアルバイトをしながら夢を追い続けた。そんな2人は『タイプロ』で同じ5次審査で落選。「もはや泣けない」状態だったという西山は、しばらく何もできなかったと当時を振り返る。
そんな2人が「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という思いを再燃させ立ち上がったのは、今年6月だった。西山は、ともにオーディション企画を通して夢を追いかけた前田を誘い、自分たちのグループ結成を目指すことを決意。それは、自らさまざまな音楽現場やSNSを通じ、きらめく才能の持ち主を探し、連絡を取り、足を運び、想いを伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか、という今までにない、言わば“DIY”のような手作りで、2人は新たなダンスボーカルグループを結成する挑戦に挑み始めた。
グループ結成に向けて半年間、50人以上とコンタクトをとってきた。「これが最後の挑戦」と決めて挑む2人の思いや、この半年間、どのようにメンバー探しに挑んだかという軌跡が、明かされる。また、西山がこれまでの経験を通して感じた想いを歌詞に込め、作詞・作曲を手掛けたTAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」が放送で初解禁される。
Huluでは、『シューイチ』放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信スタート。2人がメンバー探しとしてコンタクトをとった人の中には、今年『BOYS II PLANET」（通称：ボイプラ2）で、日本人として唯一ファイナルまで進出して話題となり、ME:I、超特急、SHINee、NCT127など国内外で活躍するアーティストに数多く振り付けを行う振付師としても活躍するダンサー・YUMEKIの姿も。果たしてYUMEKIはどのような答えを出すのか。
【写真】きゅんとする笑顔がたまらない…！西山智樹＆前田大輔撮り下ろしショット
『TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦』は、アーティストになることを夢見るも、オーディションに落ち続けた西山と前田に約半年にわたってカメラが密着したドキュメンタリー。
そんな2人が「自分たちのグループを作り、デビューしたい」という思いを再燃させ立ち上がったのは、今年6月だった。西山は、ともにオーディション企画を通して夢を追いかけた前田を誘い、自分たちのグループ結成を目指すことを決意。それは、自らさまざまな音楽現場やSNSを通じ、きらめく才能の持ち主を探し、連絡を取り、足を運び、想いを伝え、相手がそれに応えてくれるかどうか、という今までにない、言わば“DIY”のような手作りで、2人は新たなダンスボーカルグループを結成する挑戦に挑み始めた。
グループ結成に向けて半年間、50人以上とコンタクトをとってきた。「これが最後の挑戦」と決めて挑む2人の思いや、この半年間、どのようにメンバー探しに挑んだかという軌跡が、明かされる。また、西山がこれまでの経験を通して感じた想いを歌詞に込め、作詞・作曲を手掛けたTAGRIGHTのプレデビュー曲「FOREVER BLUE」が放送で初解禁される。
Huluでは、『シューイチ』放送終了後、「Hulu完全版」を独占配信スタート。2人がメンバー探しとしてコンタクトをとった人の中には、今年『BOYS II PLANET」（通称：ボイプラ2）で、日本人として唯一ファイナルまで進出して話題となり、ME:I、超特急、SHINee、NCT127など国内外で活躍するアーティストに数多く振り付けを行う振付師としても活躍するダンサー・YUMEKIの姿も。果たしてYUMEKIはどのような答えを出すのか。