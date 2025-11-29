『トップガン マーヴェリック』（2022）や『ツイスターズ』（2024）などのグレン・パウエルが、パラマウント・ピクチャーズ製作によるR指定のティーンコメディ映画『The Fuckboat（原題）』をプロデュースすることがわかった。米が報じている。

本作の詳細は伏せられているが、トム・クルーズ主演の青春映画『卒業』（1983）やエマ・ストーン主演の学園ロマンチックコメディ映画『小悪魔はなぜモテる？！』（2010）を彷彿とさせる、「ハイコンセプトなプロジェクト」と称されている。

脚本家は、数々の映画・テレビに携わり、『Cruelty Free（原題）』で小説デビューを果たすキャロライン・グレンと、人気コメディアンであるコナン・オブライエンの右腕ショーン・ドハティ。ふたりは2016年にエマーソン大学で出会って以来の友人で、今回が初めて共同執筆した脚本となる。

パウエルは2025年に設立した製作会社Barnstormを通じて、パートナーのダン・コーエン、ジャクリーナ・ロッソとともにプロデューサーを務める。製作総指揮には、脚本のキャロライン・グレンとBarnstormのライアン・シュワルツが名を連ねた。

なお、Barnstormはユニバーサル・ピクチャーズとファーストルック契約を締結しており、『ライオン・キング：ムファサ』（2024）のバリー・ジェンキンス監督によるSFスリラー映画『（原題）』や、名匠ロン・ハワード監督によるタイトル未定の、『40歳の童貞男』（2005）などのジャド・アパトー監督ともプロジェクトを進めている。

『トップガン マーヴェリック』でブレイク後、パウエルはロマンティックコメディ映画『恋するプリテンダー』（2023）や『ツイスターズ』などに出演し、『ヒットマン』（2023）では主演・脚本・製作を、ドラマ「チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦」（2025）では主演・クリエイター・脚本・製作総指揮を兼任。なお、エドガー・ライト監督と初タッグを組んだ最新作『ランニング・マン』は2026年1月30日（金）に日本公開される。

Source: