(Alexander Spatari/Getty Images/File)

（CNN）フランスのカタツムリ養殖業者が今週、10万ドル（約1560万円）以上相当のエスカルゴを盗まれる被害に遭っていたことが、地元メディアの報道で明らかになった。業者は休暇シーズンに間に合わせるため在庫補充に追われている。

被害に遭った「レスカルゴ・デ・グランクリュ」は25日、フェイスブックへの投稿で「休暇を前にしてこんな投稿を書く羽目になるとは思わなかった」とコメント。「われわれは窃盗の被害に遭い、生や冷凍のカタツムリの在庫が盗まれた」と明らかにした。

ウェブサイトによると、家族経営のレスカルゴ・デ・グランクリュは年間およそ35万匹のカタツムリを養殖し、「細心の注意を払って」エスカルゴを準備しているという。

養殖場はフランス北東部ブジーに位置する。フェイスブックで今回の盗難に触れ、「衝撃的で理解不能。チーム全体にとって大きな痛手になった」と説明した。

仏放送局フランスアンフォによると、窃盗犯は23日夜から24日にかけて誰にも気づかれずに養殖場に侵入し、エスカルゴが保管されていた建物に侵入した。敷地を囲むフェンスは切断されていた。

養殖場のオーナーであるジャン・マシュー・ドーベルニュ氏はフランスアンフォに対し、侵入した窃盗犯は「瓶詰めや生、冷凍のカタツムリがずらりと並んだ」棚を目にしたはずだと語った。盗難後の写真には、ほぼ空になった冷蔵庫が写っている。

ただ、盗まれた在庫の一部は食用に準備されていなかったようだ。カタツムリの殻は洗浄されておらず、エスカルゴに添えるバターも作られていなかった。

「そのままでは食べられない」（ドーベルニュ氏）という。

フランスアンフォによると、窃盗犯が盗んだカタツムリは計450キロ近くに上る。

年間の売り上げの6割がこの時期に集中していることから、レスカルゴ・デ・グランクリュはクリスマスと大みそかまでに在庫を補充したい考えだ。

フランスアンフォによると、ミシュランの星付き店を含む一部のレストランに対しては、盗難後もエスカルゴを出荷できているという。