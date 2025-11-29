CORTIS、クリスマスツリーに変身?!ホリデームード満載のファッション誌カバー公開【PHOTO】

ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、ファッション誌の表紙を飾った。

【写真】「“異質さ”も僕らの強み」CORTIS、ファッション誌に登場

11月28日、ファッション誌『DAZED KOREA』公式SNSを通じて、CORTISの2025年ウィンターエディションの6種類の表紙イメージを公開した。

今回の撮影は、ラグジュアリーブランド「BALENCIAGA（バレンシアガ）」のフレグランスコレクションとコラボレーションして行われたもので、ブランド創設者クリストバル・バレンシアガの初フレグランス「Le Dix」発売から75年ぶりに披露する特別なコレクションという点でも注目を集めている。

（画像＝『DAZED KOREA』）CORTIS

個人カバー5種と団体カバー1種が公開された。個人カバーでは、コートをなびかせた遊び心あふれるポーズ、草原に寝転ぶ姿、キャンディをくわえて見せる茶目っ気たっぷりの表情など、メンバーそれぞれのフォトジェニックな魅力が際立った。一方、“人間クリスマスツリー”へと変身した団体カバーでは、メンバーが明るい笑顔を見せ、温かいクリスマスの雰囲気を存分に演出した。

（画像＝『DAZED KOREA』）ジェームス、マーティン

撮影後のインタビューでは、音楽・振付・映像制作をメンバー全員で手掛ける“ヤングクリエイタークルー”としての自信が語られた。

（画像＝『DAZED KOREA』）ゴンホ、ソンヒョン、ジュフン

メンバーは「CORTISの特徴の一つは、ジャンルを問わず全員で一緒に作品制作をすることです。5人とも音楽を聴くことも作ることも好きで、その点が作品に“チームらしさ”をそのまま反映できていると思います」と語った。

続けて、「洗練されたものより、“Raw（生）”な質感を追求しています。できるだけ飾らない姿を見せたいです。メンバーたちが面白いことや新しいことに関心が高いので、一緒に作業や活動をしながら僕たちだけのカラーを作ろうとしています」と伝えた。

なお、CORTISの撮影カットとインタビューは『DAZED KOREA』ウィンターエディションおよび公式ウェブサイト、SNSで公開されている。

（記事提供＝OSEN）