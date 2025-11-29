女性が「コイツ、女に幻想抱きすぎ！」と感じる男性の言動９パターン
男性がさりげなく発した女性についての一言で、「この人、夢抱きすぎじゃない？」と女性に思われることがある模様。では、どんなことを言うと「幻想だ！」と思われるのでしょうか。女性の意見をもとに、９パターンをご紹介します。
【１】「女の子って●●だもんね」などと、女性の行動パターンをすぐに決めつける。
「本で得たであろう女性の行動パターンをしたり顔で言われると、イラッとする」（２０代女性）など、何かの受け売りで女性をわかったつもりになっている男性に腹が立つようです。言われがちな行動パターンに女性全員が当てはまるわけではないので、注意しましょう。
【２】女性はみんな子どもが好きだと思っている。
「女だからって、子どもや動物など、かわいいものが好きとは限らない」（３０代女性）など、決めつけられることを嫌う女性がいるようです。子どもや動物が嫌いな女性もいるので、話題にするときは気をつけましょう。
【３】女性のウエストのサイズは５８ｃｍが当たり前だと思っている。
「グラビアアイドルのサイズを現実に求めないで！」（２０代女性）など、グラビア界での常識を押しつけられることに嫌気がさすようです。タレントの公称３サイズは一般的には当てはまらないことが多いので、当たり前と思わないほうが良さそうです。
【４】家でもオシャレでかわいい服を着ていると思っている。
「家でノーブラ＆スウェットの上下を着ていたら彼氏にガッカリされて、腹が立った」（２０代女性）など、外では着飾っていても家ではリラックスできる服装をしているようです。それを否定的な目で見ると、怒る女性もいるので注意しましょう。
【５】かわいい子に対して、「●●ちゃんはオナラなんかしない！」と本気で言う。
「生理現象を否定されると、呆れを通り越して異常だと思う…」（２０代女性）などの意見があり、ビックリする女性がいるようです。冗談ならまだしも、大真面目でこういうことを言うと人間性を疑われることもあるので気をつけましょう。
【６】女性はムダ毛が生えないと思っている。
「女性を二次元のキャラと勘違いしてるんじゃないかと引いた」（１０代女性）、「脱毛するのが当たり前だと思わないで！」（２０代女性）など、落胆する女性が多いようです。女性も男性と同じ人間で、ムダ毛も生えるということを覚えておきましょう。
【７】「髪はロングオンリー」「いつもニコニコしている」…など、付き合いたい女性の条件がやたら多い。
「マンガの読みすぎじゃない？」（２０代女性）などの意見があり、理想を追求しすぎていると幻想を持ちすぎだと思われるようです。「女性はこうあるべき」という考えは、女性の前であまり口外しないほうが良いでしょう。
【８】ブリっ子やずる賢い女性など、同性に嫌われるタイプの女性にホレやすい。
「男性の前で態度を変えるいかにもなブリッ子にホレている男性を見ると、経験が少ないから騙されるんだなと思う」（２０代女性）などと考える女性が多いようです。女性の鏡のような態度をとる女性は、少し疑ったほうが良いでしょう。
【９】女性が多い職に就いている人はみんな母性にあふれていると思っている。
「母性のあふれた優しい女性だと思われがちだけど、大間違い。仕事は仕事」（３０代女性）のように、職業と性格は必ずしも一致しないようです。職業で中身を決めつけず、相手の本質を見るようにしたほうが良さそうです。
思い当たる項目はありましたか？ 「女性はこうあるべき」と決めつけると、男性の勝手な幻想だと思う女性が多いようです。皆さんのご意見をお待ちしております。（遠藤麻衣／ｖｅｒｂ）
