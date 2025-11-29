「PCが入って軽くておしゃれなリュックはある？」女性向けリュック“コスパ抜群な3点”をスタイリストが解説＜2025年最新版＞
みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。近年では、出社とリモートワークをかけ合わせたハイブリッド勤務を導入する企業が増えています。アフターコロナ以降は出社回帰も増えましたが、それでもフル出社ではなく週1〜2のリモートワークを採用する傾向にあります。
そうなると、これまで以上に負担がかかる点といえばPCの持ち運び通勤ですよね。そこで今回は、持ちやすい軽量感、満員電車にも対応できる耐久性、オフィス仕様のおしゃれなデザインの3拍子が揃ったおすすめのリュックアイテムをご紹介いたします。
◆セレーンエテールの「CARRY38 BLACK」
個人的に一番の推しアイテムは、パリのバッグブランドSELENT ETHER（セレーンエテール）のリュックです。「CARRY38 BLACK」（税込29,700円）は、ミニマルかつおしゃれなデザイン性に、A4サイズの書類や16インチのノートパソコンが入るほどの大きさ。
そして、シンプルな見た目に反し、リュック・手持ち・ショルダーの3タイプの持ち方ができるのも地味に嬉しいです。バッグ本体の重さも900gと、1kgに満たない軽量タイプです。
◆ブランドが分からないシンプルな上質感
ナイロンバッグといえば、国内ではロンシャンが有名ですが、有名すぎて一目でロンシャンだということが分かってしまいます。別にそれも良いのですが、時にはどこのブランドかが分からないほど、シンプルでモード感のあるデザインが欲しかったりしますよね。
セレーンエテールのナイロンリュックは、どことなくプラダのナイロンバッグを彷彿とさせるような上質さがあります。価格帯も3万円以下で購入できるといったコスパの良さも兼ね備えていて、かなりおすすめなバッグです。
◆emmi「eco 撥水ギャザーボディーバックパック」
スポーツライクな素材を使ったデイリーウェア・ヨガウェアが人気の国内ブランドのemmi（エミ）。スポーツライクな服は、従来だと発色も鮮やかで主張の強いデザイン展開が多め。しかし、emmiはクリーンでモードライクなデザインをコンセプトとしているので、日常的に使いやすいおしゃれなアイテムが豊富です。
もちろん通勤リュックやマザーズバッグも、機能性、使いやすさ、デザイン性どれをとっても申し分のないアイテムばかりです。そのなかでもおすすめなのが「eco 撥水ギャザーボディーバックパック」（税込14,850円）。
◆通勤中に歩きながら荷物を出し入れできる
emmiはナイロン素材のギャザーデザインが特徴的で、ギャザーでふんわりと膨らんだシルエットが可愛らしいと評判です。こちらの撥水ギャザーボディバッグも、一見シンプルな普通のナイロンバッグですがポケット部分にギャザーが施されているので、ひと味違った見た目に。
収納できるPCサイズは13.3インチと十分な容量です。本体重量は超軽量の348g、側面にファスナー付きのサイドポケットがあり、通勤中に歩きながら荷物を出し入れできる利便性にも優れています。
◆スーツスクエア「ACE共同開発リュック」
最後にご紹介するのが、スーツウェアブランドのSUIT SQUARE（スーツスクエア）が、スーツケースやビジネスバッグを展開するACE（エース）と共同開発をした女性向けのビジネス通勤バッグ「リュック／ACE共同開発／撥水／ナイロン／2WAY」（税込21,890円）です。
スーツウェアブランドと、ビジネスバッグブランドの共同開発商品ということだけあって、通勤で利用することを十分に考えられた機能性の高さと、ころんと丸みのあるフォルムがかわいい、おすすめのリュックです。
◆上下2段構造、クイックアクセスポケットが便利
