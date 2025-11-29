「早くなんとかしろ！」レジでブチ切れるおじさんに凍る店内…男子高校生の“優しすぎる対応”が空気を一瞬で変えた
コンビニで店員さんに理不尽に怒鳴る客。ピリつく店内。あなたはこんな場面に出くわしたことがありますか？
今回は、そんな状況に居合わせてしまった女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆レジでブチギレのおじさん
ある日の会社帰り、真田菜穂さん（仮名・33歳／会社員）は自宅近くのコンビニでレジの列に並んでいました。
「すると60代前半ぐらいのおじさんが『なんでバーコード決済が使えないんだ！ 電波が全然入らねぇ！ この店の作りが悪いんじゃないか？ 早くなんとかしろ！』とブチ切れながら、スマホを天井に向けたり入口に向けたりと振り回しながら、イライラした空気をまき散らしていたんですよ」
気の弱そうな20代女性店員さんが「申し訳ありません……現金かカードのお支払いもできますが」と震える声で提案しましたが「うるさい！ 財布を持ってこなかったから困っているんだ！ 見たら分かるだろうが！ バカなのか！」とおじさんは鬼の剣幕で、さらに大きな声で怒鳴り出したそう。
「店員さんはみるみる涙目になって本当に気の毒でした。助けてあげたい気持ちはありましたが、私もそのおじさんの異常なキレッぷりにびびって足がすくんでしまい、間に入ってあげる勇気がでなかったんですよね」
後ろで待っていた他のお客さんもため息をついたり、中には苛ついた顔で時計をチラチラ見ているサラリーマンの姿もあり、店内は最悪の雰囲気に。
◆そこに颯爽と現れた高校生
「すると制服を着た高校生男子が列の後ろからスッと現れて『すみません、自分のスマホからテザリングでWi-Fi飛ばせますよ。もしよかったら繋いじゃってください』とブチ切れおじさんに笑顔で話しかけたので、私はビックリして思わず『えっ？』と声が漏れてしまいました」
おじさんは「テザ……？」とちんぷんかんぷんな様子でしたが、高校生男子が「スマホをWi-Fiに接続できるんです。今パスワード出しますね、SSIDはこれで……」と操作方法を分かりやすく丁寧に教えてあげていたそう。
「そしたら『おぉ、できた！ すごいなコレ』とおじさんは急にテンションが上がって笑顔になり、無事に支払いを済ませると『テザ……なんとか？ やってくれてありがとな。助かったよ、お兄ちゃん』とご機嫌にお店を出ていったんですよね」
すると店員さんもお客さんもホッとした表情になり、店内は一気に平和なムードに戻りました。
◆高校生の毅然とした態度で平和なムードに
「すかさず私はその高校生男子に駆け寄りお礼を言ったら『余裕っす。自分、無制限プランなんでギガ気にしていないんですよ。母が医療関係でリモート多いから乗り換えたみたいで』と言い残すと、爽やかに去っていったんですよね」
その高校生男子の行動に菜穂さんは「まだこんなに若いのに、なんて器が大きくて優しいんだろう」と感動してしまったんだそう。
「ただブチ切れおじさんの行動を注意するだけじゃなくて、ちゃんと助けてあげることで結果的に全てが丸く収まるようにしていました。なかなかできることじゃないですよね？ あまりに将来有望すぎるので、この子はどんな大人になるんだろう？ と思わず妄想してしまいました」
そして菜穂さんは「それに比べて私は、何もできずに見て見ぬふりをして申し訳なかったな」と申し訳なく思う反面、彼のお陰でとても清々しい気持ちになれました。
◆まるで『北風と太陽』のようなできごと
「童話の『北風と太陽』じゃないですが、優しさや穏やかさの方が、力づくの注意なんかより何倍も相手の気持ちを動かせることって、案外多いのかもしれないなと気づけて。これからは困っている人を見かけたら、私もできる範囲で手伝っていきたいなと思ったんですよね」
最終的にあの高校生に笑顔でお礼を言っていたおじさんは、キレて怒りをぶち撒けていたときとは別人に見えました。きっと周りへの申し訳なさや恥ずかしさもあって混乱していた……心底悪い人ではないんだろうなと菜穂さんは感じたそう。
「あの高校生に会っていなければ『うるさいじじぃと鉢合わせして最悪だった』という印象しかなかったと思います。でもまぁ、もうあのおじさんには二度と、自分の思い通りにいかないからといって理不尽に店員さんにキレたりするのは止めてほしいですけどね」と微笑む菜穂さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
