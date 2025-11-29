ヨーロッパ航空機大手のエアバスが、航空機の一部に不具合の可能性があるとして、運航停止を要請しました。影響は約6000機におよびます。

【映像】「A320」系統の航空機、エアバスが運航停止要請

エアバス社は28日の声明で、主力の「A320」系統の航空機について「最近の事象の分析により、強い太陽放射が飛行制御に不可欠なデータを破損させる可能性があることが判明した」と発表しました。運航各社に対して直ちに運航を停止し、ソフトウェアやハードウェアの交換に応じるように要請しました。

フランスメディアによりますと、対象となるのは約6000機で、うち約1000機はハードウェアの交換が必要なため作業が数週間かかり、残りの約5000機はソフトウェアの交換だけのため作業は数時間で完了するということです。

この問題は10月30日、メキシコのカンクンからニューヨーク近郊に向かうアメリカの格安航空会社「ジェットブルー航空」の機体で、操縦士の操作なしに、突然機首を下げた事案の調査で発覚したということです。

エアバス社は運航に混乱が生じ乗客に影響が出ることを認めた上で、「ご不便をおかけすることをおわびします。当社は安全を最も重要な使命として、運航各社と緊密な連携を継続します」とコメントしています。（ANNニュース）