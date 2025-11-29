最新のセキュリティを誇るはずのタワーマンションで、住民を悩ませる不審者侵入や不可解なイタズラが相次いでいました。鉄壁の防犯体制でも防ぎきれない“現場のリアル”とは──。理事長として対応に奔走した著者が、タワマンの裏側で起きていた驚くべき出来事の数々を明かします。竹中信勝氏の著書『タワマン理事長 − ある電通マンの記録 −』（ワニブックス）より、一部をご紹介します。

隙を突いて多発する不審者侵入事件

鉄壁のセキュリティがウリなはずのタワマンで、頻発する不審者侵入事件。ここは戦国の世か!? と錯覚するほどに、忍びの者がやってくるのです。タワマンは「最新のセキュリティシステムと管理体制で、安全な居住空間を提供しています」とは謳っているものの、現実はそう簡単ではありません。どんなに対策を打っても完璧な防犯体制は存在せず、毎日のように何かしらのトラブルが発生します。

ある日、我が家に設置されたマンションの管理人室と繋がっているインターホンがけたたましく鳴りました。「理事長！ 今お時間ありますか？」と管理人が慌てた様子で尋ねてきたのです。何事かと話を聞くと、「先ほど住民の方から通報があって発覚したのですが、不審者が侵入しました。防犯カメラの映像を確認したいので、理事長に立ち会っていただきたいのです」とのこと。

私は了承し、大急ぎで管理人室に向かいました。我がマンションでは、防犯カメラの映像を管理人だけで見ることができないルールになっており、何かあるたびに理事長の立ち合いを求めて呼び出されることがこれまでに何度もありました。管理人室に入ると、奥にあるモニターで警備員が映像をチェック中。しばらく時間をかけて何十台もある防犯カメラの映像を早回しで確認したものの、不審者は見当たりません。

私は広告会社で多くのテレビCM制作に立ち会ってきて、この手の映像確認作業には慣れています。しかし、尺が短い広告とは違って、防犯カメラの映像は延々と続く長編の確認作業になるため違和感があり難しかったです。結局、いくら探しても不審者の姿は見つからず、幸いにも被害がなかったため、警察への届け出の提出は見送りました。

防犯カメラにはいくつかの種類があり、それぞれに特徴と特有の用途があります。まず、最も一般的な固定カメラは、特定の視野角を持ち、指定した場所を常時監視します。次に、パン・チルト・ズーム（PTZ）カメラがあります。これは遠隔操作でカメラの向きやズームを調整でき、広範囲の監視が可能です。ドームカメラは半球状のカバーに覆われており、カメラの向きを外部から見えにくくするため、防犯効果が高いのも大きな利点です。赤外線カメラは夜間でもクリアな映像を提供し、低光環境でも有効な点が強みです。

これらのカメラはすべてデジタルビデオレコーダー（DVR）やネットワークビデオレコーダー（NVR）に接続することで、映像が記録・保存されます。DVRはアナログカメラ向けに、NVRはIPカメラ向けに使用され、インターネットを通じて遠隔地からも映像を確認できます。さらに最近ではモーションディテクションや顔認識などの高度な技術も取り入れられており、異常が検知された場合は即座にアラートが発信されます。

こうした技術の進歩もあってタワーマンションのセキュリティは大幅に向上していますが、カメラだけでは完全な防犯は難しく、日々の注意が欠かせません。私たちも不審者侵入の問題が発生するたびに新しいカメラへの更新を検討しますが、費用の問題もあって、機械の寿命が来るまではなかなか実行できないのが現状です。

悪質！ 奇行！ トイレットペーパー事件

「1階のトイレで悪質なイタズラです」と管理人から連絡が入りました。ん？ 1階にトイレなんてあったっけ？ と一瞬考えてしまったくらい、そのトイレは目立たない場所にあります。ひょっとすれば、住民でも1階トイレの存在を知らない人がいるかもしれないレベルです。

タワマンには、共用部にトイレを備えているところが多く、基本的には住民と住民を尋ねてきたお客様が利用するためにあります。管理人の話によると、トイレに収納してあった予備のトイレットペーパーが3個、便器の中に投げ込まれていたそうなのです。なんたる奇行！ 犯人の目的がまったくわからないし、わかりたくもありません。ですが理事長としては問題に向き合わざるを得ず、調査を開始しました。

トイレを利用できる人は、住民、もしくは住民から許可を受けて玄関のセキュリティを通過した人に限定されます。なので、身内犯行説が浮上しました。子供のイタズラか？……にしては取り出すのが困難な場所に予備のトイレットペーパーがしまわれていたようで、いくら考えても謎は解けませんでした。

それでも今後の対策を考えなくてはならないので、ふたつの措置を講じました。まずはトイレ清掃の際、予備のトイレットペーパーがあるかどうか確認し、その日時がわかるよう書き込んだ紙をドアに貼り付けること。これにより定期的にチェックしていることをアピールし、抑止力に繋げます。

もうひとつは、防犯カメラの向きをトイレに繋がる通路が映るよう修正すること。タワマン内には複数の防犯カメラが設置されていますが、トイレは場所柄プライバシーの問題があるので、防犯カメラの死角になっています。せめて通路まで映しておけば、犯人の特定がしやすくなると考えての施策でした。

事件は迷宮入りしかけていましたが、後日まさかの犯人が判明。急展開です。管理人から聞いた話では、マンションの出入り業者の男が犯人だったそうなのですが、なぜわかったのかまでは教えてくれませんでした。名探偵、管理人。

竹中 信勝

タワマン理事長