約1カ月間も使われていた“問題の水”

師走を目前に控えた2008年11月27日、三重県のとあるショッピングセンターが全国区に躍り出た。ショッピングセンター内の店舗で使用される水、そのすべてを供給する受水槽から男性の死体が発見されたのだ。しかも、その男性がショッピングセンターで行方不明となったのは同月1日のこと。およそ一カ月間も受水槽に浮いていたわけだ。

ショッピングセンターにはスーパーマーケットや飲食店が入り、週末ともなれば駐車場に長い行列ができていた。そこで約1カ月間も使われていた“問題の水”、何らかの形で口にした人たちの心情は如何ばかりか。当時の「週刊新潮」で振り返る。

平凡なショッピングセンターで大騒動に

（以下、「週刊新潮」2008年12月18日号の記事を再編集しました。文中の時制などは掲載当時のものです）

受水槽の天井を破って槽内に落下

三重県松阪市のショッピングセンター「M」は、大手量販店イオンの100%子会社が運営。中核となるスーパーマーケットと、76の専門店からなる大型の複合商業施設である。Mの裏手にある屋外の受水槽で、男性の死体が発見されたのは、さる11月27日午後5時すぎのことだった。

「施設を検査した外部業者が、受水槽の天井が破損しているのを見つけ、中を覗いたところ、水の上に男性の死体がプカリと浮かんでいたというのです」（地元警察関係者）

死体は、警察官立会いの下、消防の救助隊によって引き揚げられた。

「男性は高さ11メートルの非常階段の踊り場から飛び降り、合成樹脂製の受水槽の天井を破って槽内に落下し、溺死したと見られます」（同）

男性は46歳。10月に家出をして、家族から捜索願が出されていた。11月1日に女性と一緒にMを訪れ、行方不明に。女性の捜索依頼を受けた警察は、Mの施設内から周辺の田んぼまで探したという。Mは10月26日に受水槽の清掃と消毒をしていたが、1カ月も天井の破損に気付かなかった。

「11月27日に男性が受水槽で見つかったとき、遺体は少し膨張していた程度で、シャツとズボンの普段着でした。今年の11月は寒い日が続いて外気温が低かった。それに受水槽の水は常に流れているから、かなり冷たい。それで腐乱状態にならなかったのかもしれません。ネットで“ドロドロの遺体だった”とか、“遺体が切断されていた”などと言われていたのはウソで、受水槽内で首吊りをしていたというのも誤報ですよ」（同）

飲用や食品の加工、食器の洗浄に使用

死体発見後、Mは受水槽の使用を停止。槽内の水を抜いて、洗浄、消毒をするため、スーパーマーケットのほか、飲食店や理髪店など13店が休業。店頭にあった食品はすべて撤去した。

「休業期間中、業者が来て、お店の給水器や給湯器、食器洗浄機などを分解洗浄し、消毒を行ったのです」（M内の飲食店従業員）

28日、地元の「夕刊三重新聞」が、受水槽に男性の遺体があったことを報じたのをはじめ、12月4日、全国紙やテレビが追随すると、客からMに対して苦情が殺到した。親会社のイオンによれば、

「お客様からウイルスや菌は大丈夫かとの問い合わせが届いておりますが、水質には問題がなかったとお伝えしております」（広報部）

男性の死体が入っていた受水槽は高さ3メートル、奥行き3メートル、横12メートル。Mでは水道水と、水道水レベルに浄化された地下水をこの受水槽に入れる。水は建物の屋上にある高置水槽にポンプで送られ、配管を通って各店舗に供給されるのだが、

「特に濾過装置は使われておりません」（同）

つまり、自殺死体が1カ月近くも入っていた受水槽の水は、そのまま飲用や食品の加工、食器の洗浄などに用いられていたのだ。

Mでは一切ご飯は食べない

松阪保健所の所長は、

「Mでは毎日、蛇口から出る水の水質検査をしていますが、一度も不適格となったことはありません」

と、水の安全性に問題はなかったと言うのだが、Mの危機管理の不適切さが、消費者の不信を増幅してしまった観もある。

「Mは12月3日、自社ホームページで『11月27日に死亡事故が発生した』と発表しました。数日後、『事故が判明した』と修正したのですが、死体が1カ月近く受水槽に浸かっていた可能性があることを、積極的に明かそうとはしなかったのです」（地元記者）

M内にある飲食店で働く40代の女性は、

「M側からは、お客さんに聞かれたら、水には以前から影響はなかったことをしっかり伝えてくださいと言われています。けど最初にMが事実を隠していたから、お客さんが不信感を抱くのも仕方ない」

実際に先月、Mで水を飲んじゃった人たちの声を聞いてみよう。

「私も、11月は何度もMの飲食店に行ってたけど、あの事件があってから、Mでは一切ご飯は食べないよ。だって気持ち悪いじゃん」

とは、よく利用する女子高生。彼女は友だちから、「ウイルスがうつる」「霊にとりつかれる」と、からかわれ、

「マジでヘコんだもん」

髪の毛や浮遊物はなかったけど

子連れの30代の主婦も、

「あれ以来、Mの飲食店は使わないようにしています。子供のことが心配ですし。先月も自殺が分かる2、3日前に子供と一緒に食事をしたばかり。やっぱり不安ですよ。検査で異常ないって言われてもね。納得いきませんよ」

子連れの30代の男性は、

「水の中でドロドロになった死体を想像し、そんな水を使ったハンバーガーを食べていたのかと思うと気持ち悪い。子供たちにも食べさせちゃって悪かったかなあと思っているんです」

20代の男子学生も、

「友だちの間では、先月までいいダシが出てた、なんてネタにして笑っていますが、気持ち悪いっスよ。もう二度とMでメシは食いません。個人的には金返せって気分ですよ」

M内の飲食店で働く30代の女性従業員も、

「私も、お水を飲んでいました。髪の毛や浮遊物はなかったけど、気分は悪いですね。今はここの飲食店には行きません。自分で作ったサンドイッチと缶コーヒーで食事を済ませます」

飲食店フロアに人の姿はなくガラガラ

水を飲んだ人たちから店舗への苦情はないのか。

「お客さんは、私たちに同情的で、Mはもっと早く気付かなかったのかという声が多いですね。Mの方には電話で、具合が悪くなった、金返せ、などと脅迫まがいの電話もかかっていると聞きます」（女性従業員）

親会社のイオンによれば、

「健康被害や精神的な被害を訴えているお客様はおりません」（広報部）

事故が全国紙ネタとなってから最初の週末を迎えた12月6、7の両日。先の女性従業員によれば、

「お客さんはまったく寄り付かなくなりました。いつもの半分以下ですよ」

地元の記者氏も、

「土日にMの駐車場が空いているなんて、今までは考えられない。飲食店が軒を連ねるフロアも人の姿はなくガラガラ。まるで水源池に、毒を放り込まれたテロの被害に遭ったようなものですね」

Mは問題の受水槽を撤去し、12月末から新設備を稼働させる計画を明らかにしたが、後始末はそれだけで終わりそうにない。

（以上、「週刊新潮」2008年12月18日号より）

現在は別のショッピングセンターに

その後、運営企業は12月8日から受水槽の交換工事を行い、同月26日から新しい受水槽を稼働させた。翌年1月には高架水槽や給水管などもすべて取り替え、ようやく騒ぎは沈静化の方向へ向かう。そのまま営業を続けたが、今度は建物の老朽化により2022年1月31日をもって閉店。建て替え工事を経た2025年4月25日、別名称のショッピングセンターに生まれ変わった。

