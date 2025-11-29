ジョナサンで″早生みかんスイーツ″が今だけ110円引きに！何度でも使える「SWEETS SALE」は12月7日まで。
ジョナサンは2025年11月27日から12月7日まで、「早生みかんスイーツ SWEETS SALE」を開催しています。
贅沢スイーツが何度でもお得に！
10月24日から販売が始まった、早生（わせ）みかんスイーツ。
糖度12度以上の甘さにとろけるような食感、果汁の多さを特徴とする、和歌山県有田産・早生（わせ）みかんが主役のスイーツは、全部で5種類。
ジョナサンの公式Xで公開されたクーポン番号や公式アプリクーポンを利用すると、今ならすべて110円引きで味わえます。
・季節のジョナパフェDX（早生みかん） 1649円→1539円
・季節のジョナパフェ（早生みかん） 989円→879円
・自家製プリンのジョナサンデー（早生みかん） 769円→659円
・早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ 439円→329円
・ワルトミカンデル（早生みかん大福） 769円→659円
セール期間中は何度でも組み合わせて利用できます。
いずれのメニューも10時30分から販売開始。
なお、22時から5時までの注文は、深夜料金として10％が加算されます。
