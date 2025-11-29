ここ一番で踏ん張るのがエース！ 多井隆晴、ラス目から逆転してチームは11戦ぶりの白星「12月が終わるまでにプラマイ0目指して」/麻雀・Mリーグ
ラス目からの逆転勝利。「大和証券Mリーグ2025-26」11月28日の第2試合では渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）がトップ。粘るエースがチームに11戦ぶりの白星を持ち帰った。
1試合目に出場した白鳥翔（連盟）は2着。それに続くこの試合は東家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・東城りお（連盟）、多井の並びで始まった。東場は誰も大きいアガリをものにできず、1着の醍醐は3万2900点、4着の多井は19300点と、接戦の中で南入りした。
東場をラス目で終えた多井だったが、南1局では先制リーチを仕掛け、仲林とのめくり合いに。ここで多井はリーチ・一発・ツモ・タンヤオ・裏1の8000点（供託1000点）と大きなアガリを決め、反撃の狼煙を上げる。南3局1本場では、多井が終盤にリーチ・ツモ・赤1をツモアガリ。4000点（供託300点）を加点して、多井トップのままでゲームセット。チームは11戦ぶりのトップを手にした。
8位に沈むチームにもたらした11戦ぶりのトップ。インタビューに多井は「（勝てなかった期間は）大変でした。僕ら下々のチームなので、スタジオでも、麻雀でも目立たないように……」と“謙虚キャラ”で応じると、ファンは「草」「たかはるおもろすぎ」と笑う。
どんな状況でも表に出る以上はプロ雀士として人を楽しませることに徹する多井。しかし最後には表情を切り替えて「チームの久しぶりのトップうれしいです。12月が終わるまでにプラマイ0目指して頑張っていきます」と真剣な顔でファンに語った。
【第2試合結果】
1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万3900点/＋53.9
2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）3万800点/＋10.8
3着 セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）1万8500点/▲21.5
4着 BEAST X・東城りお（連盟）1万6800点/▲43.2
【11月28日終了時点での成績】
1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋581.1（52/120）
2位 EX風林火山 ＋536.1（52/120）
3位 BEAST X ＋62.2（52/120）
4位 赤坂ドリブンズ ▲18.6（50/120）
5位 TEAM雷電 ▲72.4（50/120）
6位 U-NEXT Pirates ▲121.2（54/120）
7位 セガサミーフェニックス ▲152.2（50/120）
8位 渋谷ABEMAS ▲192.3（52/120）
9位 EARTH JETS ▲287.8（52/120）
10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲334.9（48/120）
※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会
◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA/麻雀チャンネルより）