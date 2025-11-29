「確かに憑いているな…べったりと」謎の心霊現象の正体は…!?ご主人様を守ろうとする健気な霊に胸がぎゅっとなる【作者に聞く】
背中を流してくれたり、添い寝される感覚があったり、果ては朝食を作ってくれたり……。謎の“心霊現象”に悩まされていた学生には、守護霊のような猫又が憑いていた――。
WEB上で日々公開される創作漫画は、アマチュアのみならずプロの漫画家が発表するものも多い。「オーガの兄貴と奴隷ちゃん」（講談社）や「のぶながちゃん公記」（竹書房）などの作品がある漫画家のくりきまる(@kurikimaru)さんが描くオリジナル漫画シリーズ「視える男と憑かれた男」もそうした作品の1つだ。Kindleの無料電子書籍「岩崎くんと加藤くん 視える男と憑かれた男」には1万件以上の評価が集まり、読者からは「続きが楽しみ」と期待される同作の制作背景を、作者のくりきまるさんに取材した。
本作「視える男と憑かれた男」は、霊に異常に好かれる体質なのにまったく霊が見えない大学生の岩崎と、彼にぴったり寄り添う猫又の少女の霊、そしてその2人の奇妙な関係を見守る霊能力者の加藤を中心に描かれた心霊コメディシリーズだ。
岩崎は自分の周囲で起きる心霊現象を加藤に相談するが、その正体は猫又の少女の霊で、心霊現象のすべては彼女が岩崎を守るために悪霊と戦っていたのだった。あまりにも善良なため「祓えない」と判断され放置される猫又を中心に、次々現れる善霊・悪霊たちとの日常を描いた作品となっている。
そんな「視える男と憑かれた男」シリーズが生まれたきっかけは、作者のくりきまるさんが以前一緒に暮らしていたペットにあるそう。くりきまるさんは「飼っていたペットが甘えん坊で、いつもくっついて回っていたんです。既に他界してしまいましたが『今でも一緒にいてくれるといいな』と思ったのが本作を描いたきっかけになります」と明かす。
そのペットは、物語に登場する猫又というキャラクターのモデルにもなっているそうだ。普段はビビリだが、いざ知らない人が来ると警戒して臨戦態勢をとったり、ぬいぐるみともよく戦っていた姿から、「きっといざというときは守るつもりでいるのだろうと思い、作中の霊もいざというときは岩崎のために戦っている設定にしました」と、くりきまるさんは制作秘話を教えてくれた。
能力者でさえ祓えないほど愛らしく、ひたむきにご主人様を守ろうとする猫又の想いに、きっと心をつかまれるはずだ。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：くりきまる(@kurikimaru)
