È¯°Æ¼Ô¤ÏÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡ª ÃÏ°è¤òµß¤¦¡ÖÉÂ±¡Îó¼Ö¹½ÁÛ¡×¤È¤Ï¡Ú¥³¥é¥à¡Û
ÆüËÜ¤¬¼«Á³ºÒ³²¤ËºÆ¡¹¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¡¢¶ÉÃÏÅª½¸Ãæ¹ë±«¡Ä¡Ä¡£
Å´Æ»¤ÏºÒ³²¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÅ´Æ»¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÒ³²¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÉÂ±¡Îó¼Ö¹½ÁÛ¡×¡£Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÈ¯À¸»þ¡¢ÈïºÒÃÏºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤ÇÎó¼Ö¤Ç°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤äÉ¬Í×¤Ê»ñµ¡ºà¤òÍ¢Á÷¡£Îó¼ÖÆâ¤ò¿Ç»¡¼¼¤ä´Ê°×¼ê½Ñ¼¼¤Ë»ÅÎ©¤ÆµÞ´µ¤ò¼£ÎÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÈïºÒÃÏ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç½½Ê¬¤Ê¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Îó¼Ö¤òàÆ°¤¯ÉÂ±¡á¤Ë¤·¤Æ°ÂÁ´¤ÊÃÏ°è¤Þ¤Ç´µ¼Ô¤òÈÂÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡Îó¼Ö¹½ÁÛ¤Î¿ä¿ÊÊìÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖRail DiMeC¡ÊRDMC¡Ë¸¦µæ²ñ¡ÊÅ´Æ»¤ÎºÒ³²°åÎÅ¤Ø¤Î³èÍÑ¸¦µæ²ñ¡Ë¡×¤Ï2023Ç¯11·î¤È2024Ç¯£¹·î¤Î£²²ó¡¢ºÒ³²¼å¼Ô¤òÈïºÒÃÏ³°¤ØÈÂÁ÷¤¹¤ë·±Îý¤ä¡¢¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÅ´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ËÄ©Àï¡¢°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥é¥à¤ÏÉÂ±¡Îó¼Ö¤È¤Ï²¿¤«¤ËÂ³¤¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÎó¼Ö³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¡¢¤µ¤é¤ËÅ´Æ»¤¬ºÒ³²Éüµì¤Ë²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Ç500¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¨¤¿²ÄÇ½À
ºÇ¶á¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÒ³²°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Î³èÌö¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡ÖDMAT¡Ê¥Ç¥£¡¼¥Þ¥Ã¥È¡áºÒ³²ÇÉ¸¯°åÎÅ¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Î¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤ÎÉé½ý¼Ô¤¬È¯À¸¤·¤¿»ö¸Î¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤ÆµßµÞµßÌ¿¤ËÅö¤¿¤ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖDMAT¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä»ñµ¡ºà¤òÆ»Ï©¤ËÂå¤ï¤êÅ´Æ»¤ÇÍ¢Á÷¤¹¤ë¡×¤Î¤¬RDMC¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï1995Ç¯£±·î¤Îºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡£6000¿Í¤òÄ¶¤¹»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤Ç¤Ï¡¢È¯ºÒÃÏ¤Îºå¿À¥¨¥ê¥¢¤Ç½½Ê¬¤Ê°åÎÅ¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤º¡¢½ýÉÂ¼Ô¤ÎÈïºÒÃÏ³°¤Ø¤ÎÈÂÁ÷¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¾¤Ë½½Ê¬¤Ê½éÆ°°åÎÅÂÎÀ©¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢Èò¤±¤é¤ì¤¿ºÒ³²»à¤Ï500¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤ë¡×
¿ÌºÒ¤ò¶µ·±¤Ë¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢2005Ç¯£´·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¤Î¤¬ÆüËÜDMAT¤Ç¤¹¡£Àè¹Ô¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼çÆ³¡£»öÌ³¶É¤ÏÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¹ñÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ºÒ³²°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢À¾ÆüËÜ¤ÎµòÅÀ¤Ï¿À¸Í»Ô¤ÎÊ¼¸Ë¸©ºÒ³²°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
DMAT¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿°ìÎã¤¬2016Ç¯£´·î¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¡£Á´¹ñ¤«¤éÌó2000¿Í¤Î°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬·§ËÜ¤Ë»²½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÏÃæÉô°ÊËÌ¤Ï´ðËÜ¶õÏ©¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áµ¦¤äÃæ»Í¹ñ¤«¤é¤ÏÎ¦Ï©¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇDMAT¤ò¥ª¥ó¥ì¡¼¥ëÍ¢Á÷¤¹¤ëÈ¯ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Å´Æ»¤ËÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ÎÇßÄÅ¸÷À¸Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ê°åÎÅ¥ì¥®¥å¥é¥È¥ê¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê¸ÜÌä¡Ë¤¬°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÅ´Æ»ÍøÍÑ¤òÈ¯°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´³¤´ßÀþ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÌÏµ¼¼ê½Ñ
2023Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿RDMC¡¢Æ±Ç¯11·î¤ÎDMAT¶áµ¦¥Ö¥í¥Ã¥¯·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô±ÄÃÏ²¼Å´³¤´ßÀþÎó¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÌÏµ¼°åÎÅ¹Ô°Ù¤ËÄ©Àï¡£½Å½ý¡¢ÃæÅù¾É¡¢·Ú½ý¤òÁÛÄê¤·¤¿ÌÏµ¼´µ¼Ô¤òÃÏ²¼Å´¤ÇÈÂÁ÷¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÖÆâ¤ËÌÏµ¼¼ê½Ñ¼¼¤ò²¾Àß¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ëÎó¼ÖÆâ¤Ç¤â´Ê°×¼ê½Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢RDMC¤Ï2024Ç¯£¹·î¤ÎÆâ³ÕÉÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì»þ°åÎÅ³èÆ°·±Îý¤Ëµ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î·Á¤Ç»²²Ã¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢JR²ßÊª¤Ê¤É¤¬´ØÀ¾·÷¤«¤é´ØÅì·÷¤ØµßµÞ¼Ö¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤òÅ´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÇÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¡¢Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿RDMC¸¦µæ²ñ¤Ï2025Ç¯¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆË¡¿Í³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÂåÉ½Íý»ö¤Ë¤ÏÇßÄÅÀèÀ¸¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
RDMC¸¦µæ²ñ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°·×²è¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¼ï¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤ÎÅ´Æ»¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ø¤ÎÀÑºÜÊýË¡¤ò¶ËÎÏ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¡£Ä´ºº¸¦µæ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢ËÉºÒ¡¢ÊªÎ®¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸³ÆÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Å´Æ»¤ÎºÒ³²°åÎÅ¤Ø¤Î³èÍÑ¼êË¡¤ò¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»°¦¤Î¸¶ÅÀ¤Ï68Ç¯Á°¤Î¹ñÅ´ÂçÁ¥±Ø¤Ë¤¢¤ê
É®¼Ô¤¬ÉÂ±¡Îó¼Ö¹½ÁÛ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯10·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¤ÎÉ½¾´¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¿ä¿ÊÊìÂÎ¤ÎRDMC¤ÏÁª¹Í°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£²ñ¾ì¤ÇÇßÄÅÀèÀ¸¤Ë¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¢¸åÆü¤Î¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¿··¿ÆÃµÞ¡Ö¤ä¤¯¤â¡×¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂç¾Þ¡¡¡ÖÉÂ±¡Îó¼Ö¹½ÁÛ¡×¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¡¡Æ£°æ¼·´§¤âÁª¹Í°Ñ°÷Ì³¤á¤¿¡ÖÆüËÜÅ´Æ»¾Þ¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¡Ú¥³¥é¥à¡Û
https://tetsudo-ch.com/12983397.html
Ç¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Û¤Ü£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ»þ¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇßÄÅÀèÀ¸¤ÎÅ´Æ»°¦¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1958Ç¯£¸·î¤Ë¹ñÅ´ÂçÁ¥±Ø¥Û¡¼¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿£±Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£Åö»þ¤Î¥¹¥«Àþ¡Ê¹ñÅ´²£¿Ü²ìÀþ¡Ë¤ÏÀïÁ°¤«¤é¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿32·ÏÅÅ¼Ö¤¬ÃÏÊýÀþ¶è¤Ëµî¤ê¡¢70·ÏÅÅ¼Ö¤ÎÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÁ¥±Ø¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤Ï¡¢70·ÏÅÅ¼Ö¤ËÊ»·ë¤µ¤ì¤¿²ÙÊªÅÅ¼Ö¡Ê¥¯¥â¥Ë13¡Ë¤Ø¤Î²ÙÊªÀÑ¤ß²·¤·É÷·Ê¡£²Ù¤µ¤Ð¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÇ®¿´¤Ë¸«µÍ¤á¤ëÅö»þ£¸ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤³¤½¡¢ÍÄ¤¤Æü¤ÎÇßÄÅÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
¶öÁ³¤Î£±Ëç¤ÏÈ¾À¤µªÍ¾¤ò·Ð²á¤·¤¿2011Ç¯¡¢Å´Æ»¼ñÌ£»ï¤Î¡Öµî¤ê¤æ¤¯Å´Æ»É÷·Ê¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇßÄÅÀèÀ¸¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø±¡¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤Ï¹©³Ø¤È°å³Ø¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Ö°å¹©³Ø¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¹©Â¡´ï¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÁáÂç¤ÈÅìµþ½÷»Ò°å²ÊÂç³Ø¤¬2008Ç¯¤Ë¶¦Æ±¤ÇÁÏÀß¤·¤¿ÀèÃ¼À¸Ì¿°å²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊTWIns¡ËÆâ¤Î°åÎÅ¥ì¥®¥å¥é¥È¥ê¡¼¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£RDMC¸¦µæ²ñ¤ÎÂåÉ½Íý»ö¤âÌ³¤á¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤¨¤ë¹ñÅÚ¶¯ð×¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë²½¡£Âç³Ø¤Ç¤ÎÈ¾À¤µª¤Î¸¦µæ¶µ°é¤È¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤ÎÅ´Æ»¼ñÌ£¡¢¤µ¤é¤ËRDMC¤Ë½¸¤¦³Ø³¦¡¢°åÎÅ¡¢»º¶È³¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÅý¹ç¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¼Ò²ñ¤¬ÇßÄÅÀèÀ¸¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÌò³ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Î¦¤Ë¤ÏÉÂ±¡Îó¼Ö¡¢³¤¤Ë¤ÏÉÂ±¡Á¥
¤³¤³¤Þ¤Ç½ñ¤¾å¤²¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬2026Ç¯£±·î¤«¤éÉÂ±¡Á¥¤Î±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤Î¾ðÊó¤¬ÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡Á¥¤ÏÂçµ¬ÌÏºÒ³²¤ÎÈ¯À¸»þ¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤¬¾èÁ¥¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¶áÎÙ¤Î¹Á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¤±¤¬¿Í¤òÁ¥Æâ¤Ç¼£ÎÅ¤·¤¿¤ê¡¢ÈïºÒÃÏ³°¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤¹¡£¹ñ¤¬Ì±´Ö¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤ë·Á¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡Îó¼Ö¤ÈÉÂ±¡Á¥¡¢ÌÜÅª¤äµ¡Ç½¤Ï¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¡£±è´ßÉô¤ÏÁ¥¡¢ÆâÎ¦Éô¤ÏÎó¼Ö¤Èµ¡Ç½¤òÊ¬¤±¤ì¤ÐºÒ³²¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¹ñÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¡§¾åÎ¤²ÆÀ¸