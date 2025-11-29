´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é²¿¤ÈÊÖ¤¹¡©
´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¤É¤¦ÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÖ»ö¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡§¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Í¥è¡Ê천만에요¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Í¥è¡Ê천만에요.¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤òÆü¾ï¤ÇÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Í¥è¡×¤ÏÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¾¯¤·²þ¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¢¤¤¤¨¤¤¤¨¡§¥¢¥Ë¥¨¥è¡Ê아니에요¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¤òÅÁ¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¡Ö¥¢¥Ë¥¨¥è¡Ê아니에요.¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥¨¥è¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ä¡Ö¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÈÝÄê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÊÖ¤¹ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÅÅ¼Ö¤ÇÀÊ¤ò¾ù¤Ã¤¿¤È¤¤ä½çÈÖ¤ò¤æ¤º¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¤ÈÊÖ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ê²ñÏÃ¤Ç¤Ï¾¯¤·¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿É½¸½¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡×¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥¨¥è¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Í¥è¡Ê¤É¤¦¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ë¡×¡Ö¥¢¥Ë¥¨¥è¡Ê¤¤¤¨¤¤¤¨¡Ë¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¥«¥à¥µ¥Ï¥à¥Ë¥À¡Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë´Ú¹ñ¸ì¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤É¤ó¤É¤ó³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë