今週の【上場来高値銘柄】ニッスイ、大林組、丸紅など120銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受けリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1628円高の5万0253円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は120社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を1500円→1600円に引き上げたニッスイ <1332> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が目標株価を引き上げた大林組 <1802> [東証Ｐ]、鹿島建設 <1812> [東証Ｐ]、大和証券が投資判断を「3→2」に引き上げたＪＴ <2914> [東証Ｐ]、投資有価証券売却益など計上で26年3月期最終利益予想を上方修正した中央発條 <5992> [東証Ｓ]、野村證券が目標株価を3760円→4720円に引き上げた丸紅 <8002> [東証Ｐ]、防犯ソリューション提供企業と資本・業務提携を発表したキヤノンマーケティングジャパン <8060> [東証Ｐ]など。また、大成建設 <1801> [東証Ｐ]、ブリヂストン <5108> [東証Ｐ]など56社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 2銘柄
<1332> ニッスイ [東証Ｐ]
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 20銘柄
<1434> ＪＥＳＣＯ [東証Ｓ]
<1718> 美樹工業 [東証Ｓ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1762> 高松グループ [東証Ｐ]
<1768> ソネック [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 3銘柄
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
<2809> キユーピー [東証Ｐ]
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3593> ホギメデ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 9銘柄
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4368> 扶桑化学 [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4403> 日油 [東証Ｐ]
<4617> 中国塗 [東証Ｐ]
<4626> 太陽ＨＤ [東証Ｐ]
<4966> 上村工 [東証Ｓ]
<7988> ニフコ [東証Ｐ]
<9845> パーカー [東証Ｓ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5101> 浜ゴム [東証Ｐ]
<5108> ブリヂストン [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 2銘柄
<5288> アジアパイル [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 1銘柄
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<5992> 中発条 [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 6銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6226> 守谷輸送機 [東証Ｓ]
<6269> 三井海洋 [東証Ｐ]
<6357> 三精テクノロ [東証Ｓ]
<6432> 竹内製作所 [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 4銘柄
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6745> ホーチキ [東証Ｐ]
<6785> 鈴木 [東証Ｐ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 5銘柄
<6016> ジャパンエン [東証Ｓ]
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7250> 太平洋工 [東証Ｐ]
<7269> スズキ [東証Ｐ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7762> シチズン [東証Ｐ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7911> ＴＯＰＰＡＮ [東証Ｐ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 電気・ガス業―――――――― 1銘柄
<9532> 大ガス [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 2銘柄
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9364> 上組 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 9銘柄
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3968> セグエＧ [東証Ｐ]
<4307> 野村総研 [東証Ｐ]
<4812> 電通総研 [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<7595> アルゴグラフ [東証Ｐ]
<9433> ＫＤＤＩ [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 16銘柄
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 6銘柄
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<3197> すかいらーく [東証Ｐ]
<7520> エコス [東証Ｐ]
<8174> 日ガス [東証Ｐ]
<8267> イオン [東証Ｐ]
<9948> アークス [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 14銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8359> 八十二 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 4銘柄
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<8801> 三井不 [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 1銘柄
<9744> メイテックＧ [東証Ｐ]
株探ニュース