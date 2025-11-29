政治資金収支報告書を分析すると、自民党が幹部８人に政策活動費（政活費）計４億７８３０万円を配っていたことがわかった。

「政治とカネ」の問題を受け、２０２４年は政活費の存廃を巡る与野党の議論が行われていたが、自民が１０月の衆院選に向けて政活費を集中的に配った可能性がある。

政活費は、政党が議員個人に支出する資金で、受け取った議員側には使途の公開義務がない。

２４年秋の臨時国会での与野党協議では当初、自民が政活費の存続を主張した一方、立憲民主党などが廃止を求めた。最終的には自民も賛成に回る形で、政活費を全廃する改正政治資金規正法が同１２月に成立した。政活費は２６年１月１日に全廃される。

政活費の支出先としては森山裕・前幹事長が最も多く、総務会長時代を含めて５回にわたり計２億３３８０万円だった。

森山氏は２４年９月３０日に幹事長に就任し、１０月２７日に衆院選の投開票が行われた。森山氏には同７日に３０００万円、同８日には１億円がそれぞれ党本部から支払われていた。前任の幹事長だった茂木敏充氏にも１〜７月に計１億２２００万円が支出されていた。

当時野党だった日本維新の会も、政党支部「日本維新の会国会議員団」が藤田文武幹事長（当時）に６３４１万円を支出していた。