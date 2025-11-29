お芋好き大歓喜ッ！！【ローソン】秋のティータイムにどうぞ♡「新作スイーツ」

季節の移ろいとともに新作スイーツが続々とお目見えするコンビニ各社。趣向を凝らしたラインナップに、思わず“どれにしよう？”と悩んでしまう人も多いはず。今回はその中でも、【ローソン】から登場中の「お芋スイーツ」にフォーカス。マニアも太鼓判を押す、とっておきの一品をご紹介します。

手が止まらない美味しさ「焼き芋のもち食感ロール」

大人気シリーズの新フレーバー「焼き芋のもち食感ロール」\408（税込）。生地で、お芋風味のホイップクリームとお芋餡を巻いた一品です。生地にもダイスカットされたさつま芋が入っているので食感も◎ 袋止めシール付きですが、出番なく食べきってしまいそう。

パフェのようなビジュにキュン！「おいものクレープ」

鮮やかな紫色のクレープ生地の中には、スイートポテトとカスタードホイップ、蜜漬けさつまいもと黒胡麻をトッピングした「おいものクレープ」。華やかさもあってご褒美にしたい一品です。お値段\346（税込）。

小ぶりでも食べ応えバッチリ！「ふわもち生シフォン 焼き芋」

「ふわっと軽くもっちりな食べ応え！」「美味しい」と、@sujiemonさんが絶賛するのは「ふわもち生シフォン 焼き芋」。シフォンケーキの上に焼き芋クリームをトッピングした一品で、\279（税込）。

たっぷり感に文句なし！「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」

おいもホイップがたっぷり！ ずっしり感すら伝わる断面は「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ(紅はるか)」。@pan.oyatsuさんは、「しっとりもっちり」「ホイップは軽めだからこの量でも余裕で飲める」と感想を投稿しています。お値段\192（税込）とお手頃価格なのも嬉しいポイント。

今日のおやつは【ローソン】のお芋スイーツに決まり！ ほっと一息、素敵なティータイムを過ごして。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N