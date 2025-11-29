来週の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、松江中学の生徒“小谷”下川恭平と交流を深める
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」が12月1日〜12月5日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）の忘れ物を届ける学生・小谷（下川恭平）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第46回（12月1日放送）あらすじ
松江に冬がやってきた。トキは、はじめての松江の寒さに震えるヘブンを温めながら見守る。そんな中、松江中学の生徒・小谷春夫（下川恭平）がヘブンの忘れ物を届けに現れる。寒さのあまりお風呂にいってしまったヘブンを待つ間に、交流を深めるトキと小谷。彼はどうやらトキと話すのが目的だったようで…。数日後、トキの家の前をウロウロする小谷をサワ（円井わん）が目撃する。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
