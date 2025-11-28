Stellantisジャパン株式会社は、シトロエンのCセグメントハッチバック「C4 MAX HYBRID」のエクステリアをアップデートし、ブラックルーフを標準装備した新仕様として発売した。

今回の新デザインは、モダンで洗練された印象を強調し、鮮やかなボディカラーとのコントラストが際立つ仕上がりとなっている。快適性と燃費性能を両立した同モデルは、上質な日常の移動手段として幅広い層に訴求するモデルである。

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、シトロエンのCセグメントハッチバックC4 MAX HYBRID（シーフォー マックス ハイブリッド）のエクステリアを、ブラックルーフを標準装備した新仕様に変更し、11月27日（木）より全国のシトロエン正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は4,360,000円（税込）です。



C4 MAX HYBRIDは、新開発のハイブリッドパワートレインと、進化した独創的なデザインを融合したCセグメントモデルです。新世代シトロエンデザインを象徴するフロントフェイスの採用により、見る人の印象に残る個性を備えるとともに、同セグメント輸入車として最高燃費を誇るハイブリッドパワートレインを搭載しています。さらに、体をやわらかくホールドするアドバンストコンフォートシートと、“魔法の絨毯”の乗り心地をもたらすシトロエン独自のサスペンションを装備し、快適で上質なドライブを実現します。



今回のアップデートでは、ボディにブラックルーフを組み合わせることで、精悍でスタイリッシュな印象をさらに強調しました。ボディカラーとの鮮やかなコントラストが、C4 MAX HYBRIDのモダンで洗練されたスタイリングを一層際立たせます。

URL： https://www.citroen.jp/models/c4.html

Citroënについて

Citroën（シトロエン）は、1919年の創業以来、独創的な発想で自動車の常識を塗り替えてきました。個性あふれるデザイン、快適性を追求した設計、そして先進技術の融合により、クルマのある暮らしに新たな価値をもたらすことを目指しています。その実現のために、クルマを愛する人々の気持ちに寄り添いながら、大胆な発想とクリエイティビティで日々進化を続けています。多様なライフスタイルに調和するクルマを提供すること。それが、シトロエンの変わらぬ使命です。

